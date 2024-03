Reino Unido vai financiar apoio técnico para Brasil desenvolver a política de bioeconomia

O consórcio – do qual também fazem parte a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, a The Nature Conservancy (TNC) Brasil e o Instituto Arapyaú – vai elaborar normas técnicas que darão subsídios ao MMA para formulação do primeiro plano nacional de bioeconomia do País. A iniciativa será lançada nesta terça-feira, 26, em Brasília.

De acordo com a secretária de Bioeconomia do MMA, Carina Pimenta, o governo pretende criar uma política focada na sociobiodiversidade, que trabalhe, por exemplo, com povos tradicionais e pequenos produtores. “O plano vai olhar várias esferas, como o sistema financeiro e as estratégias de ciência e tecnologia aplicadas ao desenvolvimento de negócios, sejam eles startups ou comunitários.” Aspectos regulatórios que incentivem a bioeconomia também serão incluídos.