Problema em sistema que permitia saque mesmo para quem não tivesse dinheiro provoca filas em caixas

Alguns clientes do Bank of Ireland conseguiram retirar dinheiro que não possuíam na terça-feira, 15, e quarta-feira, 16, de madrugada após uma falha técnica que durou horas e também interrompeu muitos dos serviços online do banco. A interrupção permitiu que alguns clientes transferissem e retirassem fundos “acima dos limites normais” (ou seja, mesmo sem ter o dinheiro em conta), informou o Bank of Ireland. Os clientes podiam retirar até € 500 (cerca de R$ 2.711) com o cartão do Bank of Ireland, confirmou o banco para a Associated Press na quarta-feira. Eles também podiam transferir fundos de sua conta no Bank of Ireland para outra conta e retirar até € 1.000 (cerca de R$5.427), disse o banco.

Pessoas aguardam em fila para entrar no Bank of Ireland em Dublin na quarta-feira, 16 Foto: Brian Lawless/PA via AP

À medida que a notícia se espalhava nas redes sociais, imagens e vídeos mostravam pessoas se formando em filas nos caixas eletrônicos na esperança de receber o “dinheiro grátis”. À medida que mais pessoas pareciam chegar aos caixas eletrônicos em grande número na terça-feira, imagens da polícia de prontidão começaram a aparecer nas redes sociais.

A Garda Síochána, a polícia nacional da Irlanda, disse que estava “ciente de um volume incomum de atividade em alguns caixas eletrônicos em todo o país”, e que “decisões locais foram tomadas dependendo da segurança pública e da ordem pública apresentada aos membros da Garda Síochána” caso a caso.

No entanto, o Bank of Ireland adverte que todos os saques ainda aparecerão como débitos nas contas dos clientes. “Essas transferências e saques serão aplicados às contas dos clientes hoje”, disse o banco em um comunicado. “Instamos qualquer cliente que possa se encontrar em dificuldades financeiras devido a retiradas excessivas de sua conta a nos contatar.”

Além dos saques, o problema técnico também afetou muitos serviços online e de aplicativos móveis. Nas redes sociais, vários clientes frustrados relataram não conseguir acessar suas contas ou ver pagamentos. Alguns destacaram a dificuldade de comprar alimentos e outros itens essenciais sem poder verificar os saldos de suas contas, e outros observaram que essa não foi a primeira vez que um problema técnico no banco os afetou, apontando para uma falha em junho que também interrompeu o acesso aos serviços online.

O Bank of Ireland disse que seus serviços online estavam funcionando novamente na quarta-feira, mas que o aplicativo do banco pode estar lento, pois o banco continua a processar pagamentos em atraso. Os pagamentos noturnos devem aparecer ao longo do dia, disse o banco. “Pedimos sinceras desculpas pela interrupção causada por essa falha — sabemos que ficamos muito aquém dos padrões que nossos clientes esperam de nós”, disse o banco.

O Ministro das Finanças da Irlanda, Michael McGrath, posteriormente anunciou que havia pedido ao Banco Central da Irlanda, que regula o Bank of Ireland, “que estabeleça um relato completo” da interrupção e do que pode ser feito para evitar tais problemas no futuro. “Os provedores de serviços financeiros têm que fazer o que for necessário para garantir a continuidade do serviço para seus clientes”, disse McGrath em um comunicado. “A interrupção dos serviços bancários pode ter um efeito significativo na vida pessoal das pessoas e no funcionamento das empresas. Os clientes têm o direito de esperar um alto padrão de serviço e de ter acesso ininterrupto aos serviços.”

Em um comunicado na quarta-feira, o Banco Central confirmou que estava monitorando a situação e havia iniciado o processo de estabelecer um relato completo do incidente desta semana com o Bank of Ireland. “Quando ocorrem problemas que afetam os clientes, esperamos que os bancos corrijam os problemas com urgência”, disse o regulador. “Exigimos que os bancos corrijam os problemas quando cometeram erros ou causaram danos aos clientes.”/AP