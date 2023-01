Renegociação de dívidas: Saiba como aderir ao ‘Litígio Zero’, com cara de Refis; veja passo a passo

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na quinta-feira, 12, um programa de renegociação de dívidas com descontos que tem cara de Refis, mas que foi batizado pela equipe econômica de “Litígio Zero”. A renegociação faz parte do Plano Haddad de ajuste fiscal e integra o conjunto de medidas para reforçar o caixa do Tesouro.

Quem pode aderir?

O programa é pensado para pessoas físicas, micro e pequenas e grandes empresas.

Quais são as condições?

- Para as pessoas físicas, micro e pequenas empresas com dívidas até 60 salários mínimos (R$ 78.120):

* 40% a 50% de desconto sobre o valor do débito (tributo, juros e multa)

* Até 12 meses para pagar

- Para empresas com multas maiores que 60 salários mínimos (acima de R$ 78.120)

* Desconto de até 100% sobre o valor de juros e multas (créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação)

* Possibilidade de usar prejuízos fiscais e base de cálculo negativa para quitar entre 52% e 70% do débito (novidade do programa)

* Até 12 meses para pagar





Para pessoas físicas, que tipo de dívida entra?

O programa inclui todo o tipo de débito com a Receita Federal, incluindo os que estão no contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União, do Imposto de Renda a parcelas atrasadas do eSocial, a plataforma de registro para o cumprimento de obrigações trabalhistas e tributárias.





Qual o prazo para aderir?

Começa no dia 1º de fevereiro e termina em 31 de março.





Onde faço a adesão?

Por meio do portal e-CAC da Receita Federal para acompanhamento e consultas a diversos serviços fiscais relacionados a pessoas físicas e jurídicas.

Tem mais alguma vantagem?

* Desconto de 100% das multas (ofício e moratória) em caso de regularização e apresentação de valores à tributação

* Vale mesmo no caso de procedimento fiscalizatório já iniciado - apenas até 30 de abril de 2023





Quanto o governo pretende arrecadar?

Segundo o Ministério da Fazenda, o potencial de renegociação é de R$ 3,72 bilhões com 30 mil processos.





E por que não é Refis?

Segundo o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, o programa não pode ser classificado como Refis porque não há um desconto linear de contribuintes. “Estamos chamando contribuintes pra encerrar litígio”, afirmou.