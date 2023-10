Economia circular pode gerar vários benefícios para setor da saúde; leia artigo

O termo “economia circular” surgiu como uma alternativa ao tradicional modelo econômico linear, baseado no modelo de “extrair, produzir, usar e descartar”. A ideia de uma economia circular começou a ganhar destaque na década de 1970, com o conceito de “ciclo fechado de materiais”, desenvolvido pelo arquiteto Walter Stahel. Ele argumentava que a economia deveria ser projetada de forma a maximizar o valor e a utilidade dos recursos, mantendo-os em ciclos de uso contínuo.

O termo “economia circular” foi popularizado pelo relatório From Waste to Resources, publicado em 2010 pela Ellen MacArthur Foundation, que destacou os desafios enfrentados pelo modelo linear e apresentou a ideia de uma economia circular como uma alternativa sustentável.

A economia circular e a saúde estão interconectadas de várias maneiras. A alternativa é um modelo econômico que se baseia no princípio de manter os recursos em uso pelo maior tempo possível, reduzindo o desperdício e o impacto ambiental, promovendo a reutilização, reciclagem e regeneração de produtos e materiais.

Pela redução da poluição, minimiza a extração de recursos naturais, o uso de energia e a produção de resíduos, ajudando a reduzir a poluição do ar, da água e do solo e, assim, reduz os riscos à saúde humana.

Fachada do Hospital Albert Einstein; economia circular pode gerar benefícios e diminuir uso de substâncias químicas perigosas Foto: Nilton Fukuda / Estadão

Além disso, a transição para uma economia circular pode incentivar a eliminação de substâncias químicas perigosas em produtos de consumo e que podem ter efeitos negativos na saúde humana, como produtos químicos presentes em eletrônicos, móveis e produtos de cuidados pessoais.

Outro importante desdobramento da economia circular pode ser um impacto positivo na saúde por meio da produção de alimentos mais saudáveis com a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, a agricultura orgânica e a agroecologia.

A economia circular também promove a recuperação e reciclagem de produtos, incluindo equipamentos médicos, reduzindo o custo dos cuidados de saúde e garantindo que equipamentos médicos essenciais estejam disponíveis para tratamento e prevenção de doenças. Com a economia circular há uma redução na necessidade de novos materiais e recursos.

Esse modelo econômico pode melhorar a qualidade de vida e promover uma abordagem mais sustentável para a saúde e o bem-estar da sociedade como um todo.

Claudio Lottenberg, Presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein e da Confederação Israelita do Brasil (Conib), é presidente institucional do Instituto Coalizão Saúde (Icos)