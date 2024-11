Entrevista com Luiz Augusto de Castro Neves Presidente do Conselho Empresarial Brasil-China

Terminadas as eleições americanas, o que o resultado significará em termos do desenho da política e da economia global? Para falar sobre caminhos futuros, a coluna Cenários do Estadão convidou o embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, atual presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, para analisar os próximos capítulos da geopolítica.

Tendo ocupado cargos como o de embaixador brasileiro no Uruguai, na China e no Japão e o de secretário-geral do Ministério de Relações Exteriores, entre outros postos no Itamaraty, Castro Neves acredita que “vivemos hoje uma transição de ordem internacional”, que tem como um dos pilares precisamente a emergência da China. “O Brasil, que aspira a ser um ator global, tem o grande desafio de examinar, acompanhar, sem que essa transição afete o País negativamente.”

Diferentemente do que aconteceu durante a Guerra Fria, no embate entre Estados Unidos e Rússia, EUA e China são umbilicalmente interligados, dificultando previsões. Quem se arrisca está fadado a errar? “O ex-ministro Pedro Malan já dizia ser perigoso fazer previsões sobre o passado, ainda mais agora sobre o futuro”, se esquiva o diplomata. A seguir, trechos da conversa.