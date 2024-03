Não há como negar: as transformações cada vez mais aceleradas pelas quais o mundo passa refletem, de maneira quase instantânea, no âmbito profissional. Uma prova disso é o resultado da pesquisa Empregos em Alta 2024, realizada pelo LinkedIn e divulgada em meados de janeiro. Com base em dados dos usuários da rede, o levantamento mostra os 25 cargos que mais cresceram nos últimos cinco anos no país — e as competências necessárias para ocupá-los.

PUBLICIDADE No pódio, surgem analista de privacidade, analista de cibersegurança e executivo de vendas, exatamente nesta ordem. Há espaço ainda para piloto de drone, gerente de tráfego, psicólogo infantil e analista de sustentabilidade. Vale ressaltar que o estudo levou em conta a nomenclatura de cargos e a formação dos profissionais. Estágio, voluntariado e serviços temporários foram desconsiderados na análise. Nas entrelinhas, a pesquisa revela tendências importantes sobre o futuro das carreiras e do mercado de trabalho. Informações como essas ajudam a orientar tanto jovens estudantes explorando possibilidades quanto profissionais mais maduros que estejam em profissões ameaçadas e buscando reskilling (requalificação para ocupar novas posições ou até mesmo migrar de área de atuação).

Pesquisa do LinkedIn em traz reflexões importantes sobre a evolução de carreira e os rumos do mercado de trabalho no Brasil. Foto: dusanpetkovic1 - stock.adobe.com

Elas também servem de termômetro para você, líder, analisar se as habilidades técnicas dos seus colaboradores seguem capazes de contribuir para o desenvolvimento da empresa e se sua empresa tem demandas de profissionais parecidas com as do mercado.

Fazendo uma análise macro, o primeiro destaque da pesquisa reforça o que já sabemos: o mercado de tecnologia continuará se expandindo em um ritmo apressado. Cargos relacionados à segurança da informação estão no topo da lista – assim como analista de dados e analista de suporte de TI. A demanda por essas carreiras seguirá em alta à medida que a tecnologia se torna cada vez mais transversal, espalhando-se pelos diferentes departamentos das empresas e por todos os segmentos da economia.

Afinal, não são só as “techs” (fintechs, healthytechs, agrotechs, edutechs etc), com aplicativos, plataformas on-line e soluções disruptivas, que empregam profissionais de tecnologia. Qualquer indústria tradicional hoje precisa desses talentos.

Além da tecnologia, outra área que se mostra relevante na pesquisa do LinkedIn é a de negócios, com cargos como executivo de vendas, assessor de investimentos e diretor comercial no ranking de profissões mais promissoras do ano.

Isso indica que as graduações tradicionais como economia, ciências contábeis e administração, por exemplo, continuam garantindo uma boa empregabilidade. O mesmo acontece com o marketing, setor em expansão no qual os cargos de estrategista de mídias sociais e gerente de tráfego figuram entre os 25+. Existe ainda um aumento de oportunidades em áreas novas, como sustentabilidade, e em nichos – caso de psicólogo infantil e piloto de drone.

Como um número cada vez maior de jovens usa o quesito ‘oportunidade’ como principal critério na escolha do curso de graduação, esses dados são fundamentais para líderes e RHs que desejam ganhar a disputa pelos melhores talentos. Hoje, oferecer um cargo promissor é um ativo poderoso para atrair a geração Z

De acordo com a última pesquisa Carreira e Mercado, feita pela Companhia de Estágios, fatores intangíveis como a vocação vêm perdendo terreno como critério na escolha da graduação. E, embora existam hoje cerca de 400 cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), o estudo mostra que os estudantes brasileiros estão bastante pragmáticos na hora de apostar as fichas em um diploma, sendo o quesito “oportunidade” o principal aspecto avaliado por eles.

