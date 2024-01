Sete entre 10 dos portos mais movimentados do mundo estão na China, de acordo com a classificação Cem Portos 2023 (One Hundred Ports) do jornal britânico Lloyd’s List, baseada no volume total de contêineres (Unidades Equivalentes a Vinte Pés - TEUs, na sigla em inglês) movimentados por cada porto em 2022. O único brasileiro da lista de 100 portos é o Porto de Santos, que está em 40º lugar.

O gigante porto de contêineres de Shanghai, na China, liderou as classificações do Lloyd’s List pelo 13º ano seguido. Em 2022, o complexo movimentou 47,3 milhões de TEUs durante 2022, aproximando-se cada vez mais da marca de 50 milhões de TEUs. De acordo com a publicação, a posição do porto é praticamente inalcançável.

Em segundo lugar está o porto de Singapura, que movimentou cerca de 37,3 milhões de TEUs naquele ano, cerca de 10 milhões a menos que o primeiro colocado. Em seguida, em terceiro lugar, está o porto Ningbo-Zhoushan, também na China. Em 2022, o porto movimentou cerca de 33,35 milhões de TEUs.

Contêineres de transporte no Porto de Águas Profundas de Yangshan, em Shangai. Porto é o mais movimentado do mundo Foto: Qilai Shen / Washington Post/ Bloomberg photo

Depois dele, até o sexto lugar, todos são chineses: Shenzhen, Qingdao e Guangzhou. Na sétima posição está Busan, na Coreia do Sul, seguindo por mais dois chineses em oitavo e nono lugar, Tianjin e Hong Kong, respectivamente. A predominância asiática acaba no décimo lugar, ocupado por Rotterdam, na Holanda.

Porto de Santos

O único brasileiro da lista é o Porto de Santos, o 40º porto mais movimentado do mundo em 2022, segundo a classificação do jornal. Naquele ano, o porto movimentou 4,98 milhões de TEUs, com um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior.

O Porto de Santos é o principal porto brasileiro em valores de carga movimentadas, responsável historicamente por no mínimo 25% do comércio exterior brasileiro. É também o maior complexo portuário da América Latina e opera ampla variedade de cargas nacionais e internacionais.