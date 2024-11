A Superintendência da Receita Federal em São Paulo recebe, até a próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro, propostas para o seu último leilão no ano de itens apreendidos ou abandonados pelos compradores. O leilão ocorre no dia 3, próxima terça-feira.

PUBLICIDADE Os itens estão nas alfândegas dos aeroportos de Viracopos, em Campinas (SP), e de Guarulhos, na Grande São Paulo, e na cidade de São José do Rio Preto (SP). São 168 lotes. Os produtos oferecidos são diversos, abrangendo quadrinhos, vestuário, componentes automotivos e aeronáuticos, acessórios para videogames, bolsas, bijuterias, joias, instrumentos musicais, iPhones, laptops e até mesmo um Rolex.

O leilão em São Paulo faz parte de uma série de quatro certames programados para acontecer até o fim do ano. Outras superintendências da Receita que sediarão leilões incluem Recife, Vitória e Fortaleza. Um dos leilões oferta até uma Lamborghini.

Lote 12, que possui relógios e peças, disponibiliza um Rolex Oyster Perpetual. Foto: Receita Federal/Reprodução

Iphones a partir de R$ 900

Existem mais de 20 lotes que incluem iPhones ou dispositivos e acessórios relacionados a esses smartphones. Por exemplo, o lote número 66 oferece três iPhones de diferentes modelos com um lance inicial de R$ 1.700, enquanto o valor de mercado combinado desses aparelhos é estimado em R$ 12,3 mil pela Receita Federal.

O lote número 88 inclui dois iPhones (modelos não especificados) e um notebook Dell usado, disponíveis por um lance mínimo de R$ 900. De acordo com a Receita, o valor de mercado desses itens é de R$ 6,8 mil.

Há alguns lotes que trazem uma guitarra da marca Gibson cada, com lance mínimo de R$ 1.500. O valor de mercado delas é de R$ 10,9 mil, segundo a Receita.

Os produtos mencionados anteriormente são vendidos exclusivamente em lotes, não sendo possível adquiri-los individualmente. Por exemplo, o Rolex é apenas um item dentre aproximadamente 1.500 disponíveis em um lote. Portanto, o interessado deve comprar o lote inteiro ao apresentar o lance mais alto.

Quem pode participar?

O leilão está aberto à participação de todos que sejam maiores de 18 anos ou emancipados, possuindo inscrição válida no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e que tenham alcançado o selo de confiabilidade prata ou ouro na plataforma gov.br.

Além disso, pessoas jurídicas que estejam devidamente registradas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) também podem participar.

Como realizar a consulta dos lotes disponíveis?

É possível verificar os lotes disponíveis no site de leilões da Receita Federal. Siga os passos abaixo:

Acesse a página do leilão da Receita, disponível neste link ;

; Os lotes estarão listados na página;

Há a opção de filtrar a busca por tipo de item dentro de cada lote, utilizando a barra de pesquisas.

É possível visualizar os itens antes do leilão?

Sim, é possível visualizar os itens antes do leilão. No entanto, a forma de visualização pode variar. Por exemplo, para itens localizados em Campinas, a visualização é possível apenas por vídeo. Para itens em Guarulhos e São José do Rio Preto, as visitas são presenciais. Em qualquer caso, é necessário agendar a visita com antecedência.

Todos os detalhes sobre como visualizar os itens podem ser encontrados no edital, acessível na página do leilão.

Como fazer o lance?