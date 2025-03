‘É assim que as recessões começam’, diz bilionário americano sobre os cortes do governo Trump

O investidor bilionário americano Mark Cuban alertou que os efeitos colaterais dos cortes maciços de gastos do governo federal poderiam levar a economia dos Estados Unidos a uma recessão. Cuban tem uma fortuna estimada em US$ 5,7 bilhões e é um dos sócios do time de basquete Dallas Mavericks.

Em uma postagem na rede Bluesky no domingo, 2, ele fez um comentário em um tópico sobre prestadores de serviços que estão dispensando funcionários e cortando salários. “Esse é um problema maior do que as pessoas imaginam. Não apenas a perda de empregos. Mas suas famílias estão perdendo benefícios. Proprietários de imóveis perdendo inquilinos. Cidades e municípios perdendo receita. É assim que as recessões começam”, escreveu Cuban. “‘Preparar, fogo, apontar’ não é uma forma de governar.”

Cuban incentivou um grupo de demitidos do governo a criar uma empresa: 'Vão precisar de vocês para consertar a bagunça' Foto: Mark Schiefelbein/AP

PUBLICIDADE Desde esse aviso, os dados sobre o mercado de trabalho americano levantaram alguns sinais de alerta. Na quarta-feira, 5, pesquisa da empresa ADP sobre as folhas de pagamento do setor privado revelou que apenas 77 mil empregos foram criados no mês passado, bem abaixo das expectativas de 148 mil e do ganho de 186 mil registrado em janeiro. Os serviços de educação e saúde - setores expostos aos gastos do governo - registraram um declínio de 28 mil. Enquanto isso, as empresas que seriam afetadas pelas tarifas do presidente Donald Trump, ou seja, as das categorias de comércio, transporte e serviços públicos, registraram uma perda de 33 mil empregos.

“A incerteza política e a desaceleração nos gastos do consumidor podem ter levado a demissões ou a uma desaceleração nas contratações no mês passado”, disse a economista-chefe da ADP, Nela Richardson, no relatório. “Nossos dados, combinados com outros indicadores recentes, sugerem uma hesitação de contratação entre os empregadores à medida que eles avaliam o clima econômico à frente.”

Na quinta-feira, 6, o relatório da Challenger, Gray & Christmas mostrou que os empregadores anunciaram 172 mil demissões no mês passado, um aumento de 245% em relação a janeiro e o maior número desde julho de 2020.

A empresa de recrutamento estimou que 62,2 mil, ou cerca de um terço desses cortes, poderiam ser atribuídos ao Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigle em inglês) de Elon Musk.

“Com o impacto das ações do Departamento de Eficiência Governamental, bem como contratos governamentais cancelados, medo de guerras comerciais e falências, os cortes de empregos dispararam em fevereiro”, disse Andrew Challenger, vice-presidente sênior e especialista em local de trabalho da Challenger, Gray & Christmas, no relatório.

E na sexta-feira, 7, o Departamento do Trabalho informou um ganho de 151 mil empregos em fevereiro, abaixo das previsões de 170 mil. Embora as contratações ainda tenham sido sólidas, o relatório mostrou que o emprego no governo federal diminuiu em 10 mil. E o período da pesquisa mensal ocorreu antes de uma onda de cortes recentes, o que significa que o próximo relatório deverá refletir um impacto mais completo.

Entre esses últimos cortes estava o escritório 18F da General Services Administration, que desenvolvia software e tecnologia para os órgãos federais a fim de aumentar a eficiência.

Em uma outra publicação no Bluesky, Mark Cuban incentivou os demitidos do 18F a formar uma empresa de consultoria e até se ofereceu para investir nela.

“É apenas uma questão de tempo até que o Doge precise de vocês para consertar a bagunça que eles inevitavelmente criam”, escreveu. “Eles terão de contratar sua empresa para consertá-la. Mas em seus termos.”

PUBLICIDADE Enquanto isso, outros dados econômicos e mercados financeiros estão sinalizando uma desaceleração, ou até mesmo uma retração total. O rastreador GDPNow do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Atlanta mostra que o primeiro trimestre está atualmente no ritmo de uma contração de 2,4%, após sinalizar um declínio de 1,5% na semana passada e reverter o crescimento de 2,3% em 19 de fevereiro. Embora o indicador amplamente seguido possa ser volátil e tenha sido prejudicado por um déficit comercial mais profundo, os analistas de Wall Street estão rebaixando suas projeções. Em um artigo de opinião na última quarta-feira, os gurus do mercado Ed Yardeni e Eric Wallerstein disseram que ainda veem 55% de chance de um cenário parecido com os “Loucos Anos 20″ (época de grandes avanços que sucederam a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola), em que a economia dos EUA continua a crescer, impulsionada pela tecnologia. Mas aumentaram as chances de um mercado em baixa e de uma recessão induzida pela alta das tarifas de 20% para 35%.

“Ainda estamos apostando na resiliência dos consumidores e da economia”, alertaram. “No entanto, as turbulências do Trump 2.0 estão testando significativamente a resiliência de ambos.”

