Petrobras ‘vai reduzir preço do gás natural em 1,41% em novembro’, diz Tolmasquim

A Petrobras vai reduzir o gás natural em 1,41% em novembro, elevando para 17% a queda do preço do insumo no ano, informou o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da estatal, Maurício Tolmasquim. Segundo ele, a queda foi possível devido à redução do preço do petróleo tipo Brent e do câmbio em relação ao trimestre anterior.

A Petrobras tem contratos trimestrais com distribuidoras de gás natural e também vende o insumo no mercado livre. De acordo com Tolmasquim, além de seis clientes que já compram gás via mercado livre — Acelen, Gerdau, CSN e Ternium e duas térmicas, uma e Santa Cruz (RJ) e outra em Araucária (PR) —, a Petrobras vai fechar em dezembro um "contrato significativo", disse Tolmasquim. De acordo com o executivo, a diretoria também acabou de aprovar novas ofertas para os contratos de gás para as distribuidoras, com uma diversificação maior, aumentando de 20 para 48 as possibilidades de contrato.

Preço do gás natural chegaria a uma queda de 17% ao longo de 2024 Foto: Pedro Kirilos / Estadão

Além disso, destacou Tolmasquim, foi aprovado um prêmio de incentivo à demanda pela companhia. “Nesse prêmio você vai ter um preço 10% inferior ao preço de referência para consumos que sejam acima do compromisso mínimo do cliente. Então, se o cliente tinha um valor para ser o compromisso mínimo e ultrapassar esse compromisso, tem que ter uma redução de 10% do preço de referência”, explicou o diretor.