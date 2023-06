Fundo bilionário da reforma tributária ficará fora do arcabouço fiscal, propõe relatório da Câmara

BRASÍLIA – O relatório do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, apresentado nesta terça-feira, 6, prevê que o aporte de recursos do governo federal no fundo bilionário que será criado para compensar Estados e municípios pelo fim da chamada guerra fiscal no País ficará fora do limite de despesas do novo arcabouço fiscal. A informação foi confirmada pelo relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

O Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR), que sempre foi um dos entraves para o avanço da reforma tributária, tem o objetivo de distribuir recursos mediante critérios para redução de desigualdades regionais e o estímulo ao desenvolvimento e geração de emprego e renda.

Ele será criado para compensar o fato de que, com a reforma tributária, os Estados não poderão mais, por exemplo, conceder incentivos tributários para atrair empresas às suas regiões. A sugestão é de que seja feito o mesmo critério de partilha do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Ainda não há valores definidos para o fundo – que, no entanto, pode movimentar dezenas de bilhões de reais –, mas o relatório do grupo de trabalho deixa clara a diretriz de colocar o repasse como uma exceção da nova regra fiscal, que tramita no Senado. Ao sair do novo teto, o fundo não precisará competir com outras despesas por espaço no Orçamento do governo. O número de exceções à regra tem preocupado economistas, que questionam a capacidade do arcabouço de controlar a trajetória da dívida pública.

Questionado pelo Estadão sobre esse ponto específico – não relatado durante a audiência de apresentação do relatório –, Ribeiro foi taxativo: “ficará fora”.

Apresentação do relatório do grupo de trabalho da reforma tributária pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Ao seu lado, o secretário extraordinário de reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, buscou tranquilizar sobre os valores do fundo diante da exceção proposta pelos deputados. Segundo ele, não será um valor ilimitado. Foi uma reposta aos valores que circulam entre parlamentares e representantes dos Estados, de que o Fundo poderia receber entre R$ 50 bilhões e R$ 150 bilhões.

Appy assegurou que tudo será feito de forma “fiscalmente responsável”, sem comprometer a trajetória da dívida pública prevista no arcabouço. Mas assim como Ribeiro, o secretário do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou falar de valores.

O secretário confirmou, porém, que é intenção do governo fazer o aporte. O relatório do grupo de trabalho recomenda que o fundo seja abastecido primordialmente com recursos do governo federal. A exceção proposta na reforma tributária acontece antes mesmo do arcabouço ser aprovado no Senado Federal.

Ainda é dúvida de onde o governo vai tirar recursos para o fundo. Uma das propostas que tem sido comentada por deputados e usar uma parcela de receitas de petróleo.

Impasse antigo

Em 2020, o aporte do governo federal para o fundo bilionário foi o motivo da briga entre Guedes e o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A rixa foi a gota d´água na relação entre Maia e Guedes, o que contribuiu para emperrar a tramitação da reforma no governo Bolsonaro.

Na época, Guedes alardeou que havia uma tentativa de “sangrar” em meio trilhão de reais os cofres da União. Uma ida de Maia ao Recife para tratar da reforma tributária com secretários de Fazenda do Nordeste levou Guedes a proibir o diálogo dele com a equipe econômica e, em seguida, selou o rompimento político dos dois.

“O sentimento (agora) é outro. Existe o sentimento de cooperação Federativa e uma manifestação expressa do ministro Haddad de querer uma reforma tributária. O grupo tem o papel de mediar isso”, avaliou o Ribeiro, após reunião ontem à noite na casa do coordenador do grupo de trabalho, Reginaldo Lopes (PT-MG).

O que é o FDR

Será um fundo de amplitude nacional, diferentemente de fundos setoriais que atendem apenas algumas regiões, como o do Centro-Oeste (FCO) e do Nordeste (FDN). O texto recomenda que o Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) seja financiado, primordialmente, com recursos da União.

Os critérios de distribuição dos recursos devem ter o objetivo de redução de desigualdades regionais e o estímulo ao desenvolvimento e geração de emprego e renda. A sugestão é de que seja feito o mesmo critério de partilha do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

O relatório recomenda a aplicação dos recursos do fundo em fomento à atividade produtiva, investimentos em infraestrutura e inovação, com priorização de projetos ambientalmente sustentáveis.