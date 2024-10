Remuneração de CEOs caiu no ano passado, mas ainda é 290 vezes maior do que a do trabalhador médio

Os executivos-chefes das empresas de capital aberto dos Estados Unidos viram sua remuneração coletiva cair quase 20% em 2023 e até mesmo os especialistas estão perplexos quanto ao motivo.

PUBLICIDADE As tendências na remuneração dos CEOs geralmente refletem as do mercado de ações, em parte porque seus pacotes de remuneração têm sido amplamente vinculados ao desempenho das ações por cinco décadas. Porém, uma análise recente do Economic Policy Institute (EPI) revelou que a remuneração realizada dos CEOs - incluindo salário-base, bônus, prêmios em ações e opções de ações - caiu 19,4% de 2022 a 2023, um período forte para a economia dos EUA e para Wall Street. “Essa é provavelmente a primeira vez que me lembro de ter visto o mercado de ações subir e a remuneração (do CEO) cair”, disse Josh Bivens, economista-chefe do Economic Policy Institute, um think tank de esquerda. Isso fez com que os pesquisadores questionassem “se isso é um pontinho ou uma evidência promissora de que a remuneração do CEO está ficando um pouco mais disciplinada”.

A remuneração dos CEOs aumentou 1.085% desde 1978, de acordo com a análise do EPI, em comparação com um aumento de 24% para o trabalhador típico, de modo que a ideia de que os conselhos corporativos de repente se tornaram mais disciplinados em relação à remuneração dos CEOs é “um pouco difícil de acreditar”, disse Bivens.

Remuneração dos CEOs aumentou 1.085% desde 1978, segundo análise do EPI Foto: José Patrício/Estadão

O relatório anual de remuneração dos CEOs do EPI avalia as 350 maiores empresas americanas de capital aberto, com base nas informações do banco de dados Compustat da S&P.

O aumento da remuneração dos executivos é um dos principais fatores que moldam o abismo entre os que ganham mais e todos os demais. Os funcionários do setor privado tiveram um crescimento salarial desde a pandemia, com salários e benefícios subindo mais de 5% em 2022 e 4% em 2023, de acordo com dados do Departamento do Trabalho. Mas esses ganhos não fizeram nada para diminuir a diferença entre os trabalhadores e os executivos-chefes, que ganharam 290 vezes mais do que o trabalhador médio em 2023, de acordo com o EPI. Em 1965, esse valor era 21 vezes maior.

Os pacotes de remuneração dos CEOs causaram indignação por parte dos sindicatos e dos defensores dos trabalhadores em meio a disputas trabalhistas envolvendo Hollywood, as três grandes montadoras e a Boeing. Embora as greves tenham gerado ganhos salariais históricos para os trabalhadores no ano passado, a diferença de remuneração entre a base e a diretoria executiva continua maior do que nunca.

Publicidade

“A escalada da remuneração dos CEOs - e da remuneração dos executivos em geral - provavelmente ajudou a alimentar o crescimento mais amplo das rendas do 1% e do 0,1% do topo, contribuindo para a desigualdade generalizada”, afirma a análise do EPI.

A queda “desconcertante” na remuneração dos CEOs em meio a um mercado de ações forte pode ter algo a ver com uma “mudança na remuneração relacionada a ações, afastando-se das opções”, disseram os pesquisadores do EPI, acrescentando que eles esperam que “essa divergência geral provavelmente se reverterá com os ganhos do mercado de ações até agora em 2024″. O S&P 500 subiu quase 22% este ano.

A contabilização completa da remuneração de um CEO pode ser complicada porque os valores estimados das ações e opções “concedidas” aos executivos flutuam até que sejam descontados, ou “realizados”, em um momento posterior. Esses cargos geralmente vêm acompanhados de vantagens que são mais difíceis de serem avaliadas, como o uso de jatos corporativos, segurança particular e apartamentos ou propriedades de férias sofisticadas.

O EPI analisou a remuneração “concedida” e a remuneração “realizada” com o objetivo de obter um quadro mais completo. A medida concedida da remuneração do CEO, que avalia as opções de ações concedidas em 2023, mas ainda não sacadas, caiu 14,1%.

Mas ambos os números dão uma ideia semelhante de como a remuneração do CEO explodiu ao longo das décadas: a remuneração “concedida” aos principais CEOs aumentou 932% entre 1978 e 2023, enquanto a remuneração “realizada” aumentou 1.085%. “O aumento da remuneração dos CEOs não reflete o aumento do valor das habilidades ou das contribuições para a produtividade das empresas”, diz o relatório do EPI. “O que mudou ao longo dos anos foi o uso que os CEOs fazem de seu poder para definir sua própria remuneração.” A governança corporativa não tem servido como um controle eficaz da remuneração dos executivos, de acordo com Dean Baker, cofundador do Center for Economic and Policy Research.

Publicidade

Em teoria, “deveria haver reuniões do conselho de administração em que as pessoas perguntassem: ‘Podemos pagar menos ao nosso CEO? disse Baker. “Mas, até onde sei, essa pergunta quase nunca é feita.”

Ele argumenta que os executivos foram incentivados a se concentrar no melhor desempenho possível do mercado de ações para obter o máximo de benefícios pessoais, e os conselhos não fizeram o suficiente para reagir.