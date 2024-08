É bom esclarecer o que é a “pegada hídrica”, para eliminar desinformações sobre o tema. “Pegada hídrica”, conceito introduzido em 2002 pelos holandeses Hoekstra e Hung, é um indicador para mapear o impacto do consumo em recursos globais de água doce nas diversas atividades urbanas e rurais.

E é fundamental desmistificar certas tolices repetidas, como a citada por Xico Graziano, Décio Gazzoni e Maria Thereza Pedroso em seu interessante livro Agricultura: fatos e mitos: mede-se a água que um bovino consome durante a vida e divide-se esse número pelo peso no momento do abate. E o resultado indica o gasto de 15 mil litros de água por quilo de carne! Imagine! Na verdade, o animal elimina água a vida toda, devolvendo ao meio ambiente o que bebeu. O mesmo acontece com as plantas: elas não “consomem” água, e apenas a “usam” em seu desenvolvimento, absorvendo-a pelas raízes com os nutrientes e depois a devolvem à atmosfera sob a forma de vapor, que vai virar chuva em outro lugar, como ensina Everardo Mantovani, mestre da irrigação.

A planta tira uma parcela ínfima da água, que garante a alimentação humana direta ou indiretamente. Isso é o que mede a pegada hídrica.

E é o que orienta a “alimentação” de plantas e animais, com água de chuva ou com irrigação. Vamos irrigar!