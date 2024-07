Ruídos internos fazem risco país subir mais do que de outros emergentes

Um termômetro que ajuda a dimensionar essa piora mais acentuada no Brasil é o risco país medido em Credit Default Swap - espécie de seguro contra o risco de calote dos países. De janeiro até 1º de julho, o CDS brasileiro subiu 38 pontos, para 170 pontos. É mais do que o observado em economias similares. No mesmo período, o do México, por exemplo, avançou 22 pontos, seguido por Chile (sete pontos), Peru (seis pontos) e África do Sul (cinco pontos). O pior desempenho foi da Colômbia, com alta de 39 pontos.

Outra forma de se apurar como o Brasil tem sofrido mais do que os seus pares é quando se olha para a média do risco país de Colômbia, México e África do Sul - economias classificadas com notas de crédito próximas às da economia brasileira pelas principais agências de risco. No último dia de 2023, a média do CDS desses países era 18 pontos maior do que a do Brasil. Em 1º de julho, caiu para dois pontos.