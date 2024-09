Santander troca comando de banco na Espanha e escolhe ex-ING como novo CEO

O Santander anunciou nesta sexta-feira, 6, a troca do comando do Santander Espanha, operação que tem sido a maior geradora de lucros do grupo no mundo no último ano. Ignacio Juliá sucederá Angel Rivera, que estava no Santander desde 2013.

PUBLICIDADE Juliá foi CEO do ING na Espanha e em Portugal, e ajudou o banco a mover as operações para um foco nos clientes em vez dos produtos. Essa é a orientação que o Santander tem buscado em todo o mundo, inclusive no Brasil, diante da percepção de que na concorrência com bancos digitais pode manter os clientes na base ao centralizar suas atividades financeiras. No ano passado, o banco mudou a forma de informar seus resultados e fez mudanças de organização interna para refletir esse novo foco. No Brasil, também fez alterações na estrutura administrativa para ampliar o relacionamento com os clientes de varejo, e reforçar o atendimento digital.

Novo CEO do Santander na Espanha assumirá o cargo em 1º de outubro, e seu nome ainda precisa ser aprovado pelas instâncias regulatórias do banco Foto: Alex Silva/Estadão

Segundo o Santander, Juliá assumirá o cargo em 1º de outubro, e seu nome ainda precisa ser aprovado pelas instâncias regulatórias. “Sua nomeação ajudará no progresso da transformação do modelo de negócio para prestar melhores serviços aos clientes e, ao mesmo tempo, gerar mais crescimento e eficiência”, afirma o banco.

Rivera, que vinha ocupando o cargo, estava no Santander havia 11 anos, e ocupou postos como o de chefe de distribuição na rede de agências na Espanha. Ele era CEO no país-sede do Santander desde 2020, e antes disso, passou ainda pela operação do México.

O executivo ficará no banco até o final do ano, para ajudar na transição, e depois disso, vai desenvolver a carreira em outras áreas do mundo dos negócios, afirma o banco.

O Santander Espanha se tornou o maior gerador de lucro do banco no último ano, diante da alta dos juros na Zona do Euro. A maior operação é a brasileira, que tradicionalmente apresentava também o maior lucro, mas que viu os resultados caírem desde 2022 com a alta da inadimplência.

Publicidade

A presidente do conselho do Santander, Ana Botín, afirmou que Juliá é um profissional jovem, com grande experiência em projetos de transformação similares ao que o banco vem tocando. “Estou convencida de que sua experiência e perfil nos ajudarão a acelerar a implementação de plataformas globais e a acelerar o crescimento do Santander Espanha.”