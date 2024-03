Secretaria do Planejamento redesenha ‘Bolsa Verde’ para famílias que cuidam do meio ambiente

Segundo Domingues, o Ministério do Meio Ambiente também está formulando uma proposta para criar comitês locais que auxiliem na gestão do Bolsa Verde. Entre os mecanismo em análise pela pasta está a criação de uma ferramenta de denúncia no caso de alguma família beneficiária adotar condutas em desacordo com os critérios de proteção ambiental definidos pelo programa.

A preservação é um tema-chave na política ambiental do governo. Em dezembro do ano passado, durante a 28ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-28), em Dubai, o governo propôs a criação de um fundo de investimento global que distribuirá parte dos rendimentos para países que preservem suas florestas. A ideia é captar inicialmente cerca de US$ 250 bilhões (R$ 1,23 trilhão) para até 80 nações.

Médicos no interior

Outro exemplo de parceria da equipe de Firpo com ministérios foi com a Secretaria de Regulação de Ensino Superior do MEC, a fim de endereçar um problema crônico no País: a falta de médicos no interior do Brasil.

A Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas auxiliou o Ministério da Educação no mapeamento dos melhores locais para a instalação das faculdades de medicina de modo a atender a essa necessidade, uma vez que aumenta a chance de os alunos permanecerem no entorno da instituição de ensino e, no futuro, exercerem a profissão no local.

Dessa parceria, foi elaborado um edital levando em conta esses critérios na distribuição das vagas pelos Estados. “A gente fez um estudo para que o edital para a criação dessas faculdades de medicina se beneficiasse dessas evidências, de quais seriam os melhores locais para a instalação das faculdades, observando esse critério de interiorização e de fixação de médicos”, conta Firpo.