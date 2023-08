As inscrições para o programa de trainee da Alpargatas, dona das Havaianas, estão abertas até 13 de setembro pelo site ciadetalentos.com.br/traineealpargatas . O salário é de R$ 7.350 e há cerca de 20 vagas para formados em qualquer curso superior entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023.

A seleção é feita em cinco etapas: inscrição, testes online, dinâmica cultural, dinâmica de negócio ou industrial, e painel com a liderança, todas realizadas ainda em 2023.

O Programa tem dois segmentos: o trainee negócios, com vagas de trabalho no escritório da Alpargatas em São Paulo, e o trainee industrial, com oportunidades nas fábricas de Campina Grande (PB), Santa Rita (PB), Carpina (PE) e Montes Claros (MG).

Para as vagas de trainee negócios, é exigido domínio de inglês avançado, disponibilidade para residir na cidade de São Paulo e flexibilidade para trabalhar em modelo híbrido.

No trainee industrial, é exigido inglês intermediário e disponibilidade para modelo de trabalho 100% presencial.

Além de treinamentos e workshops oferecidos pela universidade corporativa da Alpargatas, por meio da plataforma Harvard, o trainee tem acesso gratuito a cursos e palestras sobre temas como gestão de projetos, gestão de carreiras, agilidade, soft e hard skills.

Com aulas em vídeo e material didático desenvolvido pela Universidade de Harvard, os cursos oferecem certificados e podem ser feitos em inglês ou português.

Com o Projeto Alumni, o desenvolvimento dos trainees não termina quando os 12 meses de programa acabam, já que os ex-trainees seguem no grupo de trainee, que oferece expansão de conhecimento, com encontros e mentorias, por exemplo.

Além do salário de R$ 7.350, há benefícios como assistência médica e odontológica, previdência privada, seguro de vida, folga no dia do aniversário e descontos em produtos Havaianas.

Os trainees de negócios recebem vale-refeição/alimentação, enquanto os trainees industriais têm acesso ao refeitório da fábrica.

Processo de seleção para trainee da Alpargatas fica aberto até 13 de setembro Foto: Ben Mullins/Unsplash

As possibilidades de desenvolvimento de carreira para os formados do programa trainees de negócios são nas áreas de tecnologia, supply chain, people, comercial e trade Brasil e Latam, finanças, jurídico e marketing global.

Para os formados no trainee industrial, as carreiras são em saúde, segurança e meio ambiente, manutenção, qualidade, rngenharia industrial, planejamento e controle da produção, controladoria e produção.