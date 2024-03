Alto Escalão: Instituto Consulado da Mulher tem nova líder

Adriana Carvalho (W20 Brasil) é a nova diretora executiva da ação social de apoio ao empreendedorismo feminino.

Adriana Carvalho (W20 Brasil) assume cargo no Instituto Consulado da Mulher. Foto: Claudio Belli/Divulgação

Marisa Lojas. Anuncia Edson Garcia (ex-Caedu) seu novo diretor presidente.

Vivo. Promoveu Carla Beltrão a diretora executiva de experiência do cliente.

Mercado Pago. André Chaves assume como VP sênior no Brasil no lugar de Tulio Oliveira, agora CFO do Mercado Livre.

Michelin. O novo CEO na América do Sul é Hervé Le Gavrian.

Gafisa. Edmar Lopes Neto renunciou como diretor financeiro e de Relação com Investidores. Fica interino Carmelo Aldo Di Leta.

Samsung. Promoveu Gustavo Assunção a vice-presidente sênior no Brasil.

Publicidade

Globant. Carlos Morais responde pela operação brasileira como diretor executivo.

Kraft Heinz. O brasileiro Thomas Zabala é o novo CFO no México.

Mars Wrigley. Paulo Chavarelli (ex-Unilever) assume o cargo de diretor de vendas.

Thyssenkrupp. Amadeu Crodelino foi alçado a CEO da divisão Forged Technologies para América do Sul.

Accesstage. Trouxe Carol D’Alessandro (ex-Totvs) como CSO de Parcerias e Inovação.

Factorial. Renan Conde torna-se CEO da filial brasileira.

Cadmus. André Sorpreso vai liderar o Cento de Inteligência Artificial (CIA).

Publicidade

Grupo Forest Paper. Contratou Rennan D’Agostino (ex-SGS) como CFO.

epharma. Promoveu a vps Wilson Oliveira Junior (Desenvolvimento de Negócios) e Marcos Inocencio (Desenvolvimento Corporativo).

Gouvêa Consulting. Marcelo Antoniazzi ingressa como CEO.

GUT. Nomeou Murilo Melo head global da GUT Design.

Simpress. Carlos Aberto Pulici Junior passa a vp de operações.

Jose Cuervo. Promoveu Leonardo Brettas a diretor regional de América Latina e Caribe.

GA.MA Italy. Thaiane Cortez (ex-SEB) é a nova head de marketing no Brasil.

Publicidade

Aviva. Rafael Penna (ex-Meryal/Catar) é novo gerente geral de entretenimento.

Verisure. Dois novos Heads: Barbara de Almeida Figueiredo (Finanças) e Rodrigo Abbud (Comercial de Canais Indiretos).

Total Express. Alexandre Otuki (ex-Valoreo) veio como diretor de novos negócios.

Up Brasil. Mariana Cerone (ex-Sodexo) responde como head de marketing e produtos.

It’sSeg. Anuncia Lucas Arruda (ex-GetNinjas) como CFO.

Grupo Intelipost. Promoveu Heinz Falkemburg a VP de operações.

Sumitomo Chemical. Trouxe Alison Rampazzo para diretor comercial na unidade de negócios Oeste.

Publicidade

Oggi Sorvetes. Tem novo diretor de marketing e operações: Sedenir Junior (ex-Starbucks).

IFB. O Instituto Foodservice Brasil elegeu para presidente Danielle Garry (Puratos).

Sales Clube. O novo CMO é Vinícius Rodrigues (ex-Camicado).

PipeImob. Renato Rodrigues é o novo sócio e COO, e Antonio Quoos chega para gerente comercial.

Bluecyber. Anuncia Wilian Rocha seu CPO (Chief Product Officer).

KIM. Daniel Lourenson passa a CEO.

Eu entrego. Marco Campos (ex-Mercado Livre) é o diretor executivo da unidade Envoy.

Publicidade

Contato: Luana.pavani@Estadao.com