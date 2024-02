Alto Escalão: TotalPass troca de CEO

Felipe Calbucci (ex-Indeed) entra na TotalPass como CEO no Brasil e no México. Ele substitui Diogo Corona, que segue como COO do Grupo Smart Fit.

Felipe Calbucci entra na TotalPass como CEO no Brasil. Foto: Divulgação/Lucas Rezende

Taesa. Com a saída do CEO André Augusto Telles Moreira, o CFO Rinaldo Pecchio Junior fica interino.

Valid. Foi promovido a CEO Ilson Bressan, no lugar de Ivan Murias.

GE Healthcare. Trouxe Antonio Nasser (ex-Baxter) para presidente e CEO para América Latina.

Gallo. Cristiane Souza (ex-Unilever) é a nova presidente, sucedendo a Filipe Gonçalves, que volta para Portugal.

Tenda. Daniela Ferrari passa a diretoria de Relações Institucionais, em seu lugar como diretora operacional assume Marcelo de Melo Buozi, vindo da Alea.

RTM. Marcio Castro (ex-B3) assumirá em abril como CEO, no lugar do fundador André Mello.

Chiesi. Tem novo presidente no Brasil: Marco Ruggiero. Já Rodrigo Lorca segue para a região Benelux.

ADP. Luiz Bernabé passa a gerente geral no Brasil e VP Service Delivery Latam.

Frooty. Escolheu Fábio Carvalho (ex-Groupe SEB) para CEO.

Ypê. O novo diretor digital e canais especiais é Alexandre Gyurkovits.

Ciclic. Anuncia o diretor de negócios Fernando Bertasson (ex-Original Corretora).

Aura Minerals. Gabriel Sapucaia torna-se diretor de operações da Aura Almas.

J&J Innovative Medicine. Dois novos diretores: Luciana Armani (Compliance) e Ivan Mendes de Paiva Filho (RH).

Merz Aesthetics. Contratou Marcela Kanawati (ex-L’Oréal e GSK/Haleon) com diretora de marketing Latam.

Scatec. Raquel Araujo torna-se head global de marketing, comunicação e engajamento.

Subsea7. Robertha Marques foi promovida a diretora de HSSEQ (Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade).

BAT Brasil. Monique Stony está como diretora de RH, Cultura e Inclusão.

Lavoro. Promoveu Gustavo Modenesi a head de B2B e Serviços e contratou Gustavo Bonnet.

Open Labs. Cleverson Novo retorna, agora como diretor presidente Latam. como diretor de tesouraria.

Z.ro Bank. A techfin contratou Felipe Sabino como diretor comercial e Lisandra Branco, head de novos negócios (ambos ex-Monte Bravo).

Superlógica. Deborah Lia Oliveira Araujo (ex-Aqua Capital) vai liderar o RH.

Delos Bureau. Anuncia Mauricio Soares como CEO.

Livance. Chamou para liderar o RH Cauhana Pinheiro (ex-Pier).

Eureca. Tem como CEO o professor Jan Diniz.

Hughes. Luis Rodolfo Oliveira foi promovido a diretor sênior de operações, engenharia e pós-vendas.

Prati-Donaduzzi. O novo diretor financeiro é Fabiano Sanchez (ex-Brookfield).

Vetor AG Ventures. Rogério Rabelo foi nomeado CEO.

N5. Evandro Pinho (ex-Itaú) responde como gerente de negócios no Brasil.

Youse. Vivian Colella Yoshimura está à frente de Sinistros para Produtos Auto, Residência e Vida.

Simplic. Ana Paula Oliveira é a nova head de marketing da fintech do grupo Enova.

Nutanix. Fernando Lucato (ex-Juniper Networks) entra como gerente de canais para a América Latina.

Revo. Patricia Dib (ex-Burbon Hotéis) veio como CMO.

Dattos. Nano Henderson (ex-Pipefy) assume a diretoria comercial e Carlos Casciano (ex-Movidesk) a de operações.

Dock. Veio Gabriela Szprinc (ex-Mercado Pago) para liderar as áreas de produto e negócios.

Neogrid. Josiane Boing (ex-Global) é a nova diretora de performance.

