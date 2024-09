Alto Escalão: VR troca de comando

Simone Marques, até então sócia na VR Investimentos, passa a CEO do grupo, no lugar de Claudio Szajman, que segue como presidente do conselho.

Simone Marques Foto: Cauê Diniz

Vale. Shaun Usmar assume como CEO da Vale Base Metals, a partir de Toronto.

Argo Energia. Foi eleito André Augusto Telles Moreira (ex-Taesa) como diretor presidente.

G4 Educação. No lugar de Tallis Gomes, a nova CEO é Maria Isabel Antonini, sócia e atual diretora financeira.

V.tal. Felipe Campos agora é CEO, ao passo que Amos Genish fica como presidente do conselho de administração.

Avon. Promoveu Valéria Conceição a líder de perfumaria.

Yuno. Anuncia Walter Campos (ex-Astropay) como general manager no Brasil.

Supergasbras. André Sassaki agora é diretor de operações na Primagaz França.

BP. Entra como diretor executivo de tecnologia Jalmor Muller (ex-UnitedHealth).

Porta dos Fundos. Kate Souza (ex-Play9) ingressa como Chief Business Officer (CBO).

Alcoa. Dois novos diretores de operação: contratação de Andréia Nunes para a Alumar e promoção de Rodrigo Giannotti para Poços de Caldas.

Tivit. Mitri Britto agora responde como diretor de estratégia, M&A e marketing.

Mars. Para a diretoria de tecnologia da informação trouxe de volta Jefferson Ticianelli.

Neon. Promoveu Wagner Leão a diretor de segurança da informação (CISO).

Grupo Fcamara. Anuncia Edson Machado (ex-Capgemini) como diretor de prática de cloud da SGA e Rodolfo Helmbrecht (ex-Anymarket) como Chief Client Officer da Omnik.

Aon. Gustavo Tavares (ex-Top Employers Institute) é o head de talent solutions.

ViewSonic. Paulo Cardoso (ex-Logitech) ingressa como gerente de vendas.

Seal Sistemas. Manoela Nascimento foi promovida a gerente executiva da unidade Seal Logistics.

Russell Reynolds. Aline Larangeira é diretora para agro, químico e celulose.

Mercer. Fernando Guimarães (ex-Korn Ferry) chega como diretor de transformação.

Julio Okubo. A joalheria trouxe para marketing e comunicação Milena Oliveira (ex-Vivara).

Nexus. Marcelo Tokarski é o CEO da empresa de pesquisa e inteligência de dados da FSB Holding.

Doctoralia. Anuncia novo head de Marketing para Brasil e Chile: Gabriel Manés (ex-Conta Azul).

Delend. A startup contratou como head de Open Finance Nic Marcondes (ex-Quanto).

Mega. Flávio Fonseca chega como diretor de Varejo B2B.

Dexco. Guilherme Setubal Souza e Silva passa a diretor de Relações com Investidores.

Orizon. João Audi retorna, como VP de economia circular.

Lefosse. À frente de propriedade intelectual e resolução de disputas está o sócio Ricardo Nunes.

Agora Distribuidora. Anuncia Michel Conte Resende (ex-Inetum) como head de engenharia.