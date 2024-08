O gabarito preliminar oficial da prova objetiva do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) foi divulgado nesta terça-feira, 20. Agora, os candidatos poderão entrar com recursos entre os dias 20 e 21, questionando as questões e os gabaritos já divulgados. No dia 10 de setembro será disponibilizada a imagem do cartão-resposta para checagem dos participantes. Os inscritos concorreram a 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.

Entrada de candidatos para provas do Concurso Nacional Unificado, na Faculdade Unip, zona norte da cidade de São Paulo Foto: Felipe Rau/Estadão

As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da parte discursiva serão divulgadas daqui a dois meses, no dia 8 de outubro. Os candidatos podem entrar com revisão das notas da discursiva entre os dias 8 e 9 de outubro, segundo o cronograma do certame. A divulgação da nota final das discursivas será no dia 17 de outubro. Os resultados finais devem sair em 21 de novembro.

Confira o calendário do concurso: