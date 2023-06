Concurso da Caixa Econômica para estagiários tem vagas que pagam até R$ 1 mil de bolsa

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para concursos regionais de estagiários. O processo seletivo, realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), é feito por meio de prova online para estudantes de cursos de nível médio, técnico e superior.

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para concursos regionais de estagiários Foto: ANDRE DUSEK/ESTADAO

O valor da bolsa-auxílio depende do número de horas trabalhadas e do nível do curso. Para carga horária de 4h diárias/20h semanais no ensino médio ou técnico, é de R$ 400. Para 5h diárias/25h semanais, é de R$ 500. Já para os estudantes de nível superior, a bolsa é de R$ 1 mil para 5h diárias/25h semanais. O auxílio transporte tem valor fixo de R$ 130 por mês.

As vagas abrangem diversos cursos. Os candidatos de ensino superior podem estudar Arquitetura e Urbanismo, Ciências Políticas, Ciências Sociais, Direito, Engenharias, Psicologia, Psicologia, Pedagogia e Serviços Sociais.

No nível técnico, é possível ser estudante de Recursos Humanos, Serviços Públicos, Finanças, Secretariado, Administração, entre outros. Confira a lista completa aqui.

O processo seletivo possui três etapas: inscrição, prova online e entrevista. As inscrições podem ser feitas através deste link até o dia 14 de julho.

Continua após a publicidade

Há vagas em todos os Estados e no Distrito Federal. Para mais informações, acesse o edital, disponível no Portal CIEE.