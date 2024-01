O Concurso Público Nacional Unificado, considerado o “Enem dos concursos”, publicou na quarta-feira, 10, oito editais sobre sua organização. O concurso oferecerá 6.640 vagas no serviço público federal, em 21 órgãos diferentes. As provas serão aplicadas simultaneamente em 220 cidades do País, em todas as unidades da Federação. Confira aqui todas as cidades que realizarão as provas.

As inscrições, que serão realizadas por meio do gov.br, terão início no dia 19 de janeiro e irão até o dia 9 de fevereiro. A realização da prova será no dia 5 de maio em dois turnos, manhã e tarde. A Cesgranrio será a responsável pelo concurso.

Com a publicação dos editais do concurso, também foi divulgado em quais cidades e Estados são as vagas. Veja abaixo os locais de exercício de cada vaga, de acordo com os editais.

Para alguns cargos, os candidatos selecionados poderão ser alocados em algumas cidades, de acordo com as vagas a serem abertas - por isso há mais de um local listado na tabela.

O governo afirma que o objetivo da realização de um concurso nacional unificado é garantir igualdade de acesso aos cargos públicos efetivos, além de padronizar os procedimentos de aplicação das provas.

O 'Enem dos concursos' publicou na quarta-feira os oito editais sobre sua organização. Foto: Helvio Romero/Estadão

Veja o cronograma do Concurso Público Nacional Unificado: