‘Enem dos Concursos’: confira cinco dicas do que fazer na véspera da prova

As provas para os cerca de 2,1 milhões de candidatos inscritos no Concurso Público Nacional Unificado, apelidado de “Enem dos Concursos”, acontecem no próximo domingo, dia 18 de agosto.

PUBLICIDADE Em disputa estarão 6.640 vagas no serviço público federal, com salários que podem chegar a R$ 22,9 milhões. Para descobrir o seu local de prova, o candidato deve acessar o cartão de confirmação de inscrição, que está disponível na área do candidato do site da Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso. Para acessar, é necessário fazer login com os dados da conta gov.br. Segundo o professor Paulo Jubilut, fundador da plataforma de educação Aprova Total, um dos principais desafios dos candidatos dos concursos é o de controlar a ansiedade. “Importante destacar que sentir ansiedade diante de um evento importante como a prova é algo comum e, em muitos casos, até mesmo saudável”, diz.

Entretanto, ele afirma ser importante distinguir quando a ansiedade se torna prejudicial, paralisa o candidato e o faz até ter ataques de pânico, entre outras coisas, que podem prejudicá-lo na prova. Jubilut dá cinco dicas do que fazer na véspera da prova. Confira abaixo.

Especialista recomenda separar na véspera tudo que irá levar para fazer a prova do concurso; na foto, vendedora segura canetas esferográficas pretas durante aplicação de prova de concurso. Foto: Werther Santana/Estadão

1. Preparo

Na véspera, no sábado, 17, reserve tudo o que irá levar: documento original com foto, caneta, roupas que pretende usar e, se possível, o lanche que irá comer e a garrafinha de água. Jubilut recomenda que as pessoas prestem atenção na previsão do clima para escolher as roupas adequadas.

2. Alimentação

Evite produtos derivados de farinha de trigo e açúcar. Em vez disso, inclua alimentos ricos em ômega 3, fibras e triptofano, tais como bananas, sementes, amendoins, leite, carne e peixe. A recomendação vale tanto para a véspera quanto para o almoço do dia da prova. “Planeje almoçar ou fazer uma refeição leve, sem alimentos pesados ou muita comida, para evitar ficar com sono ou ter alguma indisposição durante a prova”, diz Jubilut.

3. Sono

Os candidatos devem evitar ao máximo usar dispositivos eletrônicos antes de ir para a cama. “Uma boa qualidade de sono é essencial para manter a mente saudável”, afirma o professor.

4. Pensamentos

Embora sejam comuns pensamentos negativos às vésperas de qualquer concurso, Jubilut recomenda substituí-los por lembranças do esforço do candidato para estudar. “Evite pensamentos negativos sobre o futuro, como ‘e se eu não passar no concurso?’ ou ‘e se eu esquecer tudo na hora da prova?’. Substitua esses pensamentos por afirmações positivas”, diz.

5. Concentração

Exercícios de respiração, bem como outras práticas, podem ajudar. “Pratique a atenção plena (mindfulness), visualizando um lugar agradável, ou utilize exercícios de respiração para aliviar a ansiedade”, recomenda Jubilut.