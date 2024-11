Participar de uma entrevista de emprego em inglês pode ser desafiador, especialmente para quem não é fluente no idioma. O nervosismo e a pressão de demonstrar competência podem fazer com que muitos profissionais cometam erros.

Conversamos com Kenny Mendes, professor de inglês e especialista em preparação de alunos para entrevistas, que compartilhou as principais dicas e também comentou os erros que devem ser evitados.

Erros mais comuns

Um dos erros mais recorrentes é a tentativa de ser simpático demais, o que muitas vezes leva o candidato a cair na informalidade. "É comum que as pessoas, ao tentarem parecer agradáveis, façam piadas ou usem um tom informal, algo que pode prejudicar a imagem profissional durante a entrevista", explica o professor. Embora a simpatia seja bem-vinda, é fundamental manter a formalidade no ambiente de trabalho, especialmente em uma língua que não é a nativa. Outro erro frequente é a falta de preparo sobre o próprio currículo em inglês. "As pessoas geralmente redigem o currículo em português e acreditam que podem explicar facilmente seus pontos fortes e experiências em inglês, mas acabam se perdendo na tradução", alerta.

Como se preparar para entrevistas em inglês? Professor traz orientações. Foto: Drobot Dean/Adobe Stock

Como praticar antes da entrevista

A principal recomendação do professor é dominar 100% do próprio currículo, sabendo explicar todos os pontos de maneira clara e objetiva. “Se você gagueja na frente do espelho, pode ter certeza de que vai gaguejar na frente do entrevistador.”

Praticar respostas para as perguntas mais comuns é uma maneira de ganhar confiança. “Falar em voz alta, olhar no espelho e repetir as respostas até que saiam naturalmente é um ótimo treino”, aconselha.

Ele também recomenda que os candidatos estudem a empresa para a qual estão se candidatando. “É importante conhecer a história, a área de atuação e os desafios da empresa para que você possa responder de maneira mais informada e confiante”, sugere.

Se possível, peça para um amigo ou familiar simular a entrevista com você, mesmo que essa pessoa não fale inglês tão bem. O importante é praticar a interação com outra pessoa Kenny Mendes

Perguntas frequentes e como respondê-las

Entre as perguntas mais comuns em entrevistas de emprego em inglês, estão aquelas relacionadas às qualidades, ambições e fraquezas do candidato.

“O professor destaca que é fundamental preparar respostas para perguntas como ‘What are your strengths and weaknesses?’ (Quais são seus pontos fortes e fracos?) e ‘What are your career goals?’ (Quais são seus objetivos de carreira?).”

No caso de perguntas sobre fraquezas, é importante que a resposta não comprometa a função para a qual você está se candidatando. “A fraqueza mencionada deve ser algo que não afete diretamente sua performance no trabalho”, orienta.

Dependendo da empresa, o domínio de termos técnicos pode ser importante. “Estude as palavras e expressões específicas da sua profissão em inglês”, aconselha o professor.

Como lidar com o nervosismo

O nervosismo é uma barreira comum para quem participa de entrevistas em inglês. O professor sugere uma técnica para ajudar a controlar o medo: “Estude em voz alta!”

Isso ajuda a praticar não só a leitura, mas também a audição e a locução. Quanto mais você se ouvir falando, mais confortável ficará com o som da sua própria voz, diminuindo o nervosismo.

Outra dica é usar gravações e vídeos como ferramenta de prática. “Assista a entrevistas e noticiários em inglês e tente repetir frases. Isso ajuda a melhorar a pronúncia e a clareza da fala”, recomenda.