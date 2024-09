Você luta para se manter produtivo e focado ao longo do dia de trabalho, perdendo a concentração por longos períodos ou dependendo da cafeína para conseguir chegar até o fim do expediente? O problema pode não ser você, mas sim a sua agenda, de acordo com um novo livro.

O que a neurociência diz sobre sua produtividade

Em “Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work” (Hipersseficiente: Otimize Seu Cérebro para Transformar a Maneira Como Você Trabalha), a autora e neurocientista Mithu Storoni argumenta que entender melhor como o seu cérebro funciona e reorganizar sua agenda em torno disso pode transformar seu foco e produtividade.

Como organizar seu dia para ter mais foco

Ela descobriu que o cérebro atinge seu pico de foco por volta das 9h ou 10h até 13h ou 14h, e depois novamente das 15h ou 16h até as 20h ou 22h. Esses são os melhores momentos para realizar tarefas que exigem alta concentração, afirma Storoni. Para aproveitar ao máximo esses horários de pico, ela sugere um dia de trabalho estruturado em blocos de 90 minutos, com intervalos de 10 a 20 minutos entre eles para limpar a mente e se reconcentrar.

Ela recomenda colocar a tarefa mais difícil no início de cada bloco, para que você possa retomá-la com mente fresca e descansada.

Trabalhe na tarefa mais difícil por 20 a 30 minutos antes de passar para tarefas mais fáceis, que você pode concluir no tempo restante.

“Assim que você se cansa, sua mente sai desse estado mental ideal que é necessário para trabalhos de conhecimento. Ao trabalhar em blocos segmentados, você não está sobrecarregando seu cérebro, o que pode causar cansaço e fazê-lo sair da sua zona de produtividade”, explica Storoni. “Isso permite que você permaneça em uma zona ideal e continue trabalhando por 90 minutos seguidos.”

Embora Storoni aconselhe fazer pausas entre cada bloco, pessoas que se sentem em um ritmo bom podem fazer uma pausa mais curta de 10 minutos para não perder o impulso.

A importância das pausas durante o trabalho

Gerenciamento de tempo: como melhorar sua eficiência diária agendando suas tarefas de acordo com seu estado mental. Foto: peopleimages.com - stock.adobe.com

Se puderem se dar ao luxo de uma pausa mais longa, ela sugere 20 minutos. Para aqueles que se sentem “mentalmente cansados, mas não estimulados,” ela sugere fazer uma tarefa sem esforço mental, como arrumar o espaço de trabalho, dar uma caminhada ao ar livre ou simplesmente não fazer nada.

Você também pode participar de um “desligamento mental ativo” fazendo palavras cruzadas, jogando um jogo, alongando o corpo ou praticando yoga.

Horário ideal de almoço e um cochilo para um dia produtivo

Durante o dia otimizado de Storoni, você pode escolher quando almoçar. Pode encontrar um ponto de parada natural entre 12h30 e 13h. Apenas tome cuidado com a “queda pós-almoço,” uma sensação de sonolência que muitas pessoas experimentam após comer.

Durante esse tempo, enquanto você se sente sonolento, mas ainda não voltou ao trabalho, Storoni sugere algo que ainda é raro, mas que está aos poucos ganhando popularidade—um breve cochilo.

“Agendar cochilos de 20 minutos realmente rejuvenesce toda a configuração do cérebro, dando uma resistência mental para prolongar um trabalho de qualidade na segunda parte do dia,” afirma Storoni.

Como lidar com a queda de energia após o almoço

Depois do almoço, entre 13h e 15h, quando as pessoas costumam se sentir um pouco mais lentas, ela recomenda agendar reuniões em vez de focar em trabalhos mais analíticos que exigem uma concentração mais profunda—o próximo pico de foco chega mais tarde, no final da tarde.

Essas reuniões devem durar entre 5 e 20 minutos para manter a atenção de todos.

Flexibilidade para trabalhos criativos

No entanto, há uma grande ressalva para esse tipo de dia de trabalho estruturado: pode ser difícil para alguém que faz trabalho criativo.

Atividades mais artísticas exigem que você permita que seu cérebro trabalhe em seu próprio ritmo.

Diferentemente dos blocos de foco estruturados, os picos de criatividade geralmente ocorrem no início e no final do dia—desde o momento em que você acorda até cerca das 9h ou 10h, e novamente das 20h até as 22h, até a hora de dormir.

Storoni sugere uma agenda mais flexível para aproveitar esses picos ao trabalhar em um projeto. “Comece seu dia talvez mais cedo, termine-o mais tarde, mas tire uma pausa maior na hora do almoço,” sugere.

Este texto foi publicado originalmente na Fortune.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.