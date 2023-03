Plataforma oferece cursos e ajuda no ‘match’ de vagas entre empresas e candidatos

Num País com desemprego ainda alto, na casa de 9%, conseguir uma boa colocação no mercado nem sempre é uma tarefa fácil, sobretudo para quem está começando. Nesse cenário, a melhor dica é se preparar e melhorar o networking para ampliar as possibilidades. Foi de olho nesse contingente de pessoas, que a Vivae, joint venture entre a Ânima Educação e a Vivo, criaram uma plataforma de cursos profissionalizantes para aproximar empresas e candidatos.

A ideia do aplicativo é unir as duas pontas do mercado de trabalho e resolver a dificuldade de candidatos que se sentem desmotivados na busca por um emprego e empresas que não conseguem encontrar o profissional ideal.

Com diferentes planos de assinatura, a ideia do projeto é proporcionar uma jornada ao candidato: mapa de talentos, por meio de uma pesquisa que o assinante responde no início do cadastro, vai indicar áreas nas quais o postulante pode ter mais afinidades, o que resulta em sugestões de cursos e vagas, tudo dentro do mesmo aplicativo.

O CEO da Vivae, Alexandre Max

E este contexto conversa com o público-alvo desenhado pela plataforma: pessoas de 18 a 24 anos, que dão os primeiros passos no mercado de trabalho e que, muitas vezes, se encontram sem muitas ideias de carreira ou possibilidades. “Estamos pensando nas duas frentes: jovens que não conseguem encontrar vagas de emprego com facilidade e empresas que precisam de novos talentos”, explica o CEO da Vivae, Alexandre Max.

Abordagem dinâmica

A prioridade da plataforma, inclusive, é dinamizar o conteúdo, com aprendizagem rápida e com possibilidade de acesso a qualquer momento, por meio do celular, pensando neste público mais jovem. As aulas são gravadas. A promessa é de atualização rápida nos conteúdos dos cursos, caso haja mudanças nas demandas de cada profissão, para acompanhar as tendências de mercado. “As alterações podem ser velozes. Uma profissão pode mudar amanhã e temos sempre que nos manter atentos a essas movimentações”, ressalta Alexandre.

Pagamentos de mensalidades

O modelo de negócio se dá por meio de cobranças de mensalidades aos candidatos, com três caminhos diferentes, seguindo uma dinâmica comum em plataformas de streaming no Brasil: R$ 39,90 por mês no plano anual, R$ 59,90 por mês no trimestral e R$ 69,90 no mensal.

Os cursos disponíveis estão divididos em cinco áreas: marketing digital, desenvolvimento front-end (voltado para a área de tecnologia), empreendedorismo, hospitalidade e gerente de produtos digitais. No total, serão 37 cursos. As vagas inicialmente serão ofertadas por meio de uma parceria com o site vagas.com, além de postos em aberto nas duas empresas que encabeçam o projeto: Ânima e Vivo. A ideia é que, com o tempo, esse banco de vagas cresça.

Incentivo ao empreendedorismo

Pensado em carreiras e vagas, a Vivae também terá uma aba com cursos voltados ao empreendedorismo, com foco profissionalizante. Alexandre explica que muitas pessoas têm conhecimentos técnicos em determinadas áreas e executam muito bem suas respectivas funções, mas têm dificuldades de desenvolvimento, para buscar uma carteira maior e mais sustentável de clientes.

“Existe uma oportunidade de a gente pegar esse conhecimento técnico e transformar isso em uma certificação, o que poderá gerar mais oportunidades. Um eletricista pode passar a ir para um lado que tenha vagas de tecnologia ou pode mesmo pegar o conhecimento e criar uma microempresa e, a partir dali, expandir a própria marca. Isso causa impacto social relevante no Brasil”, avalia o CEO.