Você quer crescer na carreira e assumir um cargo de chefe no trabalho? Ninguém nasce pronto para isso, mas é possível aprender e aprimorar as habilidades necessárias para se tornar um bom líder. Embora algumas pessoas tenham traços de personalidade que facilitem o desenvolvimento dessas competências essenciais, o verdadeiro potencial de liderança está na capacidade de aprender, adaptar-se e estar sempre atento às mudanças do mundo.

Bruno Andrade, especialista em Liderança e Comportamento Organizacional, diz que independentemente de suas características iniciais, é possível desenvolver suas habilidades de gestão, comunicação e delegação de tarefas por meio de preparação adequada e adoção de uma abordagem estratégica desde cedo.

Em entrevista ao Estadão, o professor da Saint Paul Escola de Negócios, compartilha quatro passos para aprimorar suas habilidades e criar um plano de desenvolvimento.

Confira como ser promovido e se tornar um executivo de destaque:

Segundo especialista, pequenas ações no dia a dia ajudam na construção da sua reputação como um futuro líder. Foto: wocintechchat/unsplash

1. Escolha líderes de referência que o inspirem

Analise em profundidade o que eles fazem de diferente e por que são considerados bons líderes. Pense em quais líderes você admira e o que eles fazem de forma distinta que chama sua atenção.

Essa é a primeira pista para identificar características como a habilidade de comunicação, tratamento humano com as pessoas, seriedade e firmeza combinadas com empatia.

Isso pode servir como um indicativo dos pontos que você estabelece como metas de desenvolvimento, explica Andrade.

2. Encontre um mentor

Outra dica importante é buscar um mentor ou mentora. Existem muitas pessoas disponíveis que desejam ajudar aqueles que estão em processo de desenvolvimento profissional, então não hesite em pedir ajuda.

Se você não tiver acesso a alguém da lista de líderes que deseja, pode pensar em alguém do seu cotidiano que o auxilie no seu crescimento. Essa pessoa deve ter experiência e ser uma rede de apoio para você tirar suas dúvidas e se desenvolver.

3. Busque uma formação

Busque uma formação em liderança. “Você não precisa esperar se tornar um líder para começar a adquirir conhecimentos sobre o tema”, recomenda o professor.

Com o ensino a distância, existem diversas opções de cursos e programas de pós-graduação disponíveis, tanto de curta duração como mais abrangentes, focados em gestão e aspectos mais técnicos.

Esses cursos o ajudam a identificar o seu estilo de liderança e trazem mais conhecimento técnico para quem quer comandar equipes.

4. Não espere conquistar a medalha sem percorrer a maratona

Na maior parte das vezes, as pessoas reconhecidas como líderes já demonstram traços e comportamentos de liderança em seu dia a dia no trabalho. Eles colaboram com diferentes áreas, influenciam informalmente as pessoas ao seu redor e são conscientes do impacto que causam.

Essas pessoas se preocupam com a mensagem que estão transmitindo e frequentemente demonstram interesse por atividades além das suas responsabilidades operacionais.

De acordo com Andrade, são elementos do seu dia a dia que caracterizam uma pessoa com perfil de liderança.

“Quando você olha além do seu trabalho, sabe colaborar e participa ativa e espontaneamente de atividades importantes da empresa, tudo isso vai contar para sua reputação como um futuro líder”, conclui.