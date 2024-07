Qual é o caminho das pedras para encontrar empregos no Brasil pagos em dólar? Nos últimos anos, o movimento de talentos brasileiros para empresas estrangeiras cresceu de forma significativa, cerca de 43% somente em 2023, segundo Relatório Global de Contratações Internacionais da Deel, empresa global em gestão de pessoas e folha de pagamento, obtido com exclusividade pelo Estadão.

PUBLICIDADE Existem várias razões que motivam os profissionais a fazer essa escolha. As principais são: reconhecimento profissional, remuneração em dólar, aumento da demanda e flexibilidade, conforme avalia o country manager da Deel no Brasil, Cristiano Soares. “Muitos buscam flexibilidade, não só de trabalhar remoto, como também de negociar férias ou folgas. A grande diferença é que para trabalhar nesse formato precisa ter maturidade profissional.”

Cresce número de trabalhadores brasileiros que atuam remotamente para empresas estrangeiras. Foto: Seventyfour/Adobe Stock

Matéria do Estadão mostra como profissionais brasileiros podem aumentar as chances de serem contratados. Muitas oportunidades surgem a partir de indicações. Por isso, uma das dicas primordiais é conectar-se com profissionais que já trabalham remotamente para empresas estrangeiras.

