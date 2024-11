Kelly Rownd, diretora de prontidão para carreira na Universidade Estadual da Carolina do Norte, afirmou que os jovens profissionais hoje geralmente têm mais oportunidades para desenvolvimento de habilidades do que as gerações anteriores. Mas eles nem sempre são experientes quando se trata dos elementos sociais: redigir e-mails, fazer networking, saber como se comportar em uma reunião versus em um jantar com clientes. Enquanto isso, as empresas cada vez mais contam com faculdades e universidades para fornecer essa instrução, ela acrescentou.

“Em conversas com empregadores, é claro que o profissionalismo tem sido e continua sendo uma área de crescimento que é necessária para a prontidão para a carreira”, disse Kelly. “Eles expressaram que os estudantes estão mais bem preparados do ponto de vista técnico, mas podem ter dificuldades com habilidades interpessoais.”

Perguntas “bem básicas”

Pamela Eyring, presidente da Escola de Protocolo de Washington, disse que viu um aumento notável no interesse em treinamento voltado para profissionais mais jovens, com consultas e reservas para cursos aumentando 100% desde o ano passado.

As empresas estão especialmente ansiosas para que os trabalhadores mais jovens recebam treinamento em habilidades que não puderam desenvolver durante a pandemia, ela observa, como entreter clientes em jantares de negócios.

“Quando você começa a trabalhar, é muito difícil aprender essas habilidades e praticá-las”, disse Pamela. “Muitos desses estudantes estão se formando em faculdades de ponta, mas não estão entendendo quais são algumas dessas áreas de profissionalismo nos negócios, então agora as empresas têm que educá-los.”