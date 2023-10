Tampas de bueiros decoradas, já usadas, serão vendidas pela primeira vez ao público pela cidade de Kyoto, no Japão, de acordo com o jornal japonês Mainichi Shimbun. Os pesados discos de ferro forjado, que são únicos para cada município, se tornaram mais populares entre os colecionadores nos últimos anos, afirma a reportagem.

Serão vendidas três tampas de bueiros por 5,5 mil ienes (cerca de US$ 37, equivalente a R$ 187,55 na cotação atual) cada. Antes, a cidade costumava vender as tampas como ferro velho por aproximadamente US$ 20 (cerca de R$ 100) cada.

Tampa de bueira retrata o castelo de Osaka castle em Shinsekai, bairro em Osaka, no Japão Foto: JORGE SILVA / REUTERS

Três tipos de tampas serão vendidas: as fabricadas em 1978, 1981 e 1990. Elas têm 66 centímetros de diâmetro e pesam entre 80 e 90 quilos. A mais recente é decorada com um padrão de rodas de uma “carruagem de corte”, em referência ao fato de Kyoto ser a antiga capital japonesa, enquanto as outras tampas, fabricadas antes da popularização dos designs regionais, possuem um padrão simples com o emblema da cidade no centro. Todas estão enferrujadas e possuem arranhões, já que foram usadas por mais de 30 anos.

A venda tem como objetivo aumentar o interesse nos sistemas de esgoto e gerar receita de forma eficaz. “Vamos vender três peças como um começo para entender as necessidades. Se forem bem recebidas, gostaríamos de vender mais.”, disse um funcionário da cidade ao jornal japonês.

Tampa de bueiro com ilustração de personagem de uma animação famosa, chamada 'The Melancholy of Haruhi Suzumiya', em rua de Tokorozawa, perto de Tokyo no Japão Foto: HIDETO SAKAI / REUTERS

Kyoto se junta a outras cidades que já fizeram vendas semelhantes. Em Maebashi, quase 200 pessoas se inscreveram para comprar uma das dez tampas de bueiros à venda em 2017, de acordo com a agência de notícias Kyodo.

Em 2018, a cidade de Tokorozawa teve a ideia de comercializar os itens após convidar empresas a anunciarem em tampas de bueiros na tentativa de financiar o sistema de gerenciamento de esgoto que estava endividado, aponta reportagem do The Guardian.

A matéria também afirma que os designs de tampas de bueiros de 47 prefeituras do Japão foram parar em cartões colecionáveis, chaveiros, porta-copos, camisetas e sacolas vendidas pela empresa de vestuário Japan Underground.

Visitante fotografa uma tampa de bueiro que apresenta a Hello Kitty na área de Tama em Tokyo, depois de adquirir uma carta com a fotografia do local Foto: Japan News-Yomiuri photo via The Washington Post

As tampas de bueiros artísticas são decoradas com milhares de ilustrações que retratam pontos turísticos, pessoas locais famosas, festivais, flora e fauna, além de personagens da cultura popular, como o Pokémon, aponta o jornal britânico.

Há inclusive uma cúpula anual de tampas de bueiros que reúne entusiastas e colecionadores do item, segundo oThe Guardian. O evento do ano passado foi realizado na cidade de Tokorozawa, no antigo local da instalação de tratamento de esgoto da cidade.