No contexto da infraestrutura de transportes, estamos diante de uma janela de oportunidades. Em entrevista veiculada neste O Estado de S.Paulo, o senhor Miguel Setas, CEO do Grupo CCR, antevê o início de um “superciclo” de investimentos no País. Temos a mesma convicção e expectativa.

O ano de 2023 marcou a retomada das obras no País. O volume de recursos para a infraestrutura cresceu 20%, puxado pelo setor público e com destaque para o dinheiro privado das concessões e PPPs, conforme levantamento da ABDIB. Com os novos pilares da economia sustentando a queda dos juros, as perspectivas para este 2024 são bastante animadoras.

Estão previstos, por meio do novo PAC, R$ 280 bilhões em obras estruturantes e novos ramais rodoviários e ferroviários, até 2026. Além da carga, a operação com trens de passageiros terá um modelo diferenciado que viabilize a sua expansão.