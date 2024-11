No Brasil, o dia já tem o apelido jocoso de “Black Fraude”, mostrando a insatisfação dos consumidores com preços que não possuem descontos reais. “Tudo pela metade do dobro”, escreveu um perfil no X. Usuários também reclamam das condições necessárias para que as supostas promoções sejam aplicadas no carrinho.

Como a euforia na busca por ofertas pode fazer os clientes terem problemas, o governo preparou uma cartilha especial para a data com recomendações e informações sobre direitos do consumidor, confira aqui.