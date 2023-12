Unigel assina acordo para venda integral de subsidiária no México

A Unigel, maior fabricante brasileira de fertilizantes nitrogenados, anunciou nesta segunda-feira, 4, a assinatura de um acordo para a venda integral de sua subsidiária no México, a Plastiglas, para o grupo mexicano Verzatec, especializado na fabricação de chapas plásticas reforçadas com fibra de vidro.

O contrato foi assinado na sexta-feira, 1, e a continuidade do processo de venda de 100% das ações da Plastiglas está sujeito a aprovações regulatórias dos órgãos antitruste do México. A Unigel informou em comunicado que os valores da operação não poderiam ser informados no momento em função da confidencialidade estabelecida no contrato.

Leia também

De acordo com o copresidente da Unigel, Daniel Zilberknop, a operação vai gerar um capital relevante para a Unigel que será utilizado no reforço da posição de caixa da empresa, além de suprir a necessidade de capital de giro.

“A negociação alcançou bons múltiplos, o que justificou a decisão pela venda, especialmente considerando o momento atual, no qual a indústria petroquímica global enfrenta um dos piores ciclos das últimas décadas”, afirmou Zilberknop.

Unigel produz fertilizantes nitrogenados Foto: REUTERS/Adriano Machado

O executivo acrescentou que a venda do ativo faz parte do processo de reestruturação financeira da petroquímica e significa um avanço importante na implementação do plano de negócios da companhia. “Desde junho, estamos focados na melhoria da nossa estrutura de capital, que envolve negociações com nossos principais credores, bem como operações de fusão e aquisição em ativos específicos”.

Já o presidente do Grupo Verzatec, Alfredo Ibarra Salum, comemorou a realização do acordo. “O Grupo Verzatec se caracteriza por ter um portfólio de produtos de alta qualidade e tecnologia, onde atendemos segmentos de mercado cada vez mais exigentes. As características da Plastiglas se adequam ao nosso perfil de investimento estratégico. Temos certeza que esta operação resultará em benefícios para a empresa, indústria e clientes em geral”, disse.