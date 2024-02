Unigel demite e depois recontrata 280 funcionários em Sergipe e na Bahia

A Unigel enfrenta ainda uma difícil negociação com investidores nacionais e internacionais. No Brasil, a empresa está sob o risco de pagar R$ 500 milhões em debêntures e tem realizado esforços para encontrar uma alternativa junto aos credores. Em 14 de dezembro, a petroquímica obteve uma garantia cautelar para suspender eventuais execuções por 60 dias. O prazo, formalmente, termina nesta semana.

No fim de 2023, a Unigel divulgou os resultados operacionais referentes ao segundo e terceiro trimestre do ano anterior. A Deloitte, auditora independente, se absteve de dar uma conclusão sobre as demonstrações financeiras da empresa, mas avaliou existir “incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da companhia”.