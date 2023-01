Vila Olímpia é o bairro paulistano mais caro para aluguel; veja ranking

Vila Olímpia é o bairro mais caro para se alugar um imóvel em São Paulo, aponta ranking do Índice de Aluguel Quinto Andar divulgado nesta sexta-feira, 13. No bairro, o preço médio por metro quadrado é de R$69,60, R$27,38 mais caro do que o preço médio da capital (R$42,22).

Vila Olímpia tem o metro quadrado mais caro para aluguel em São Paulo, mostra levantamento do Quinto Andar Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Os valores são referentes aos preços médios praticados em 2022. Após a Vila Olímpia, a lista segue com os bairros Real Parque, Pinheiros, Vila Conceição, Santo Amaro e Vila Madalena, como os mais caros para alugar um imóvel.

Confira abaixo o ranking dos dez bairros paulistanos mais caros para aluguel e o preço médio por metro quadrado:

Vila Olímpia: R$ 69,6 Real Parque: R$ 62,8 Pinheiros: R$ 62 Vila Conceição: R$ 60,6 Santo Amaro: R$ 58 Vila Madalena: R$ 57 Itaim Bibi: R$ 52,2 Moema: R$ 51,5 Brooklin: R$ 50,1 Jardim Paulista: R$ 47,8

Os valores foram calculados a partir de contratos de aluguel assinados, informa o Quinto Andar.