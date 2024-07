Ele diz que, a menos que alguém consuma alimentos com uma quantidade enorme de mofo, pessoas com sistemas imunológicos saudáveis e intactos podem suportar a ingestão de alguns deles sem muito problema.

Ainda assim, as pessoas podem sentir náuseas, vômitos e diarreia em poucas horas, caso apresentem sintomas. Embora seja raro, também é possível desenvolver sintomas um ou dois dias depois, incluindo reações alérgicas, erupções cutâneas e, em casos ainda mais raros, fraqueza, fadiga e dificuldade para respirar, segundo informou Gendreau.

Ali A. Khan, gastroenterologista da Gastro Health em Fairfax, Virgínia, disse que para pessoas imunocomprometidas, no entanto, a ingestão de mofo pode ser muito mais perigosa, pois os riscos de se transformar em uma infecção fúngica grave são maiores. Como saber se a comida está com mofo? O médico disse que os sinais de mofo incluem manchas brancas ou pretas incomuns, textura mais macia do que o normal ou mau cheiro. “Se você detectar mofo, jogue fora a refeição inteira em vez de tentar cortar a parte mofada”, diz Khan. “Pode ser difícil dizer exatamente a que profundidade o mofo e as bactérias adjacentes realmente se alojaram”, explica./The Washington Post