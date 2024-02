Escola particular e ensino profissional crescem em relação ao pré-pandemia; veja em quais áreas

A educação infantil é a etapa com maior índice de matrículas em tempo integral, com 31,3%; depois, está o ensino médio, com 21,9%; seguido pelos anos finais do ensino fundamental: 19,3%; e, por último, os anos iniciais do fundamental com 16%.

A política de educação integral é um dos pilares da gestão educacional do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em julho do ano passado, o presidente sancionou o projeto de lei que instituiu o Programa Escola em Tempo Integral, com a meta de criar um milhão de novas matrículas na modalidade até o fim de 2024, chegando a 3,2 milhões até 2026. A política prevê investimento inicial de R$ 4 bilhões.

Um dos objetivos da reforma do ensino médio é aumentar o número de matrículas em tempo integral na etapa, progressivamente. Antes da reforma, os estudantes tinham uma carga horária obrigatória de 800 horas por ano, cerca de 4 horas por dia. A meta final do modelo é chegar a um regime no qual o estudante curse ao menos 7 horas por dia.

Os cinco Estados com maior taxa de matrículas em tempo integral no ensino médio estão localizados na região Nordeste. Pernambuco é o que tem maior incidência das matrículas de tempo integral no ensino médio: 66,8%. Em seguida, aparece a Paraíba, com 55% da rede em tempo integral; e o Ceará, com 49,1%. Em quarto lugar aparece o Piauí, com 45,4%.; e, em quinto, Sergipe, com 33,3%.