Após renúncia em Harvard, reitora do MIT pode perder o cargo?

THE NEW YORK TIMES - Nas últimas semanas, enquanto as reitoras de Harvard e da Universidade da Pensilvânia foram afastados de seus cargos, permanecia a dúvida se a reitora de outra instituição de prestígio, o Massachusetts Institute of Technology (MIT), sofreria o mesmo destino. Mas Sally Kornbluth, que testemunhou ao lado de seus dois colegas em uma tensa audiência no Congresso no mês passado sobre antissemitismo, evitou grande parte da ira dirigida a Claudine Gay, que renunciou esta semana ao comando de Harvard, e Elizabeth Magill, que renunciou na Penn poucos dias após seu depoimento.

Alguns ainda estão pedindo a renúncia de Sally Kornbluth, incluindo a representante Elise Stefanik, R-NY, que liderou os questionamentos mais pontuais na audiência. Mas Sally Kornbluth, até agora, não enfrentou o tipo de esforço concertado de doadores e ex-alunos indignados que ajudou a derrubar as outras reitoras universitárias. Notavelmente, uma organização de ex-alunos judeus do MIT que tem sido crítica à universidade por não fazer o suficiente para combater o antissemitismo no campus – e classificou o depoimento no Congresso como “desastroso” – não pediu a renúncia de Sally Kornbluth.

Matt Handel, um dos fundadores da Aliança de Ex-Alunos Judeus do MIT, disse que acredita ser mais produtivo trabalhar com a administração da universidade do que começar a exigir que pessoas percam seus empregos. Ele e a aliança tomaram outras medidas para registrar seu descontentamento, incluindo incentivar os ex-alunos a reduzirem suas doações anuais para US$ 1. “Como ex-alunos, estamos insatisfeitos com a abordagem que a administração está tomando”, disse Handel em uma entrevista. Mas, ele acrescentou, “como organização, ainda estamos tentando facilitar a mudança na cultura e política.”

Claudine Gay, Liz Magill, Pamela Nadell e Sally Kornbluth durante sessão de comitê do Congresso americano em dezembro. Foto: Tom Brenner/The New York Times

Um porta-voz do MIT não respondeu a um pedido de comentário. De acordo com a organização judaica Hillel, 6% do corpo discente do MIT é judeu. Vários outros fatores trabalharam a favor de Sally Kornbluth. Desde o início, o MIT tem sido inabalável no apoio público à sua reitora, uma bióloga celular e ex-reitora da Universidade Duke que assumiu o cargo mais alto da universidade em janeiro passado.

Sally Kornbluth, que é judia, respondeu de forma mais direta quando questionada por Stefanik sobre se cantos de protesto que pedem o genocídio dos judeus constituiriam assédio sob a política escolar. Embora Sally Kornbluth tenha testemunhado que não tinha especificamente ouvido cantos sobre genocídio, ela reconheceu que algumas das retóricas de protesto no campus poderiam ser definidas como antissemitas e seriam investigadas como uma questão disciplinar. “Isso seria investigado como assédio, se for pervasivo e grave”, ela disse a Stefanik.

Sua resposta, juntamente com várias medidas concretas para atender às queixas de estudantes e ex-alunos judeus, parecem tê-la protegido. Gay e Magill, a quem Stefanik fez perguntas semelhantes, deram respostas mais cautelosas sobre se alguém poderia ser punido por cantar sobre genocídio. Ambas disseram que tal fala teria que cruzar a linha em “conduta” – algo que Sally Kornbluth não disse.

As declarações de Gay e Magill se tornaram virais. No entanto, muitos ex-alunos e estudantes ficaram irritados com as observações de Kornbluth. Imediatamente após a audiência, Kornbluth tomou medidas para abordar a tempestade de críticas que logo envolveu as três reitoras. No mesmo dia, ela escreveu uma carta aos membros da comunidade do MIT implorando que se juntassem a ela “contra o ódio de qualquer tipo, em qualquer lugar, mas especialmente dentro de nossa própria comunidade”. A carta, no entanto, não continha um pedido de desculpas por seus comentários, o que alguns ex-alunos judeus exigiram. (Gay pediu desculpas por seu testemunho, mas esperou dois dias após a audiência.) Então, o conselho que supervisiona a governança do MIT rapidamente emitiu uma declaração de apoio total a Kornbluth, elogiando seu “excelente trabalho na liderança de nossa comunidade, incluindo no combate ao antissemitismo, islamofobia e outras formas de ódio”.

O conselho governante de Harvard fez o mesmo por Gay, mas depois de vários dias, e após uma reunião de um dia inteiro. Mais recentemente, Kornbluth deu passos para demonstrar que reconhece a necessidade de abordar as tensões latentes no campus sobre a guerra entre Israel e Hamas. Esta semana, ela escreveu outra carta aberta à comunidade do MIT anunciando ações imediatas que a universidade tomaria, incluindo uma revisão formal do processo disciplinar dos alunos e a criação de um novo cargo administrativo que, segundo ela, promoverá “comunidade, civilidade e respeito mútuo em nosso campus”.

Sua abordagem ajudou a acalmar algumas das críticas ao seu testemunho e ao manejo da escola das manifestações estudantis, particularmente uma no dia 9 de novembro, na qual manifestantes pró-palestinos ocuparam um prédio da universidade sem autorização. Quando manifestantes contrários chegaram, a polícia teve que intervir e as autoridades escolares decidiram limpar a área, temendo que a situação pudesse se deteriorar em violência. Entre as preocupações que a organização de ex-alunos judeus do MIT gostaria de ver adotadas está uma abordagem mais consistente para disciplinar estudantes envolvidos em manifestações disruptivas que violam os códigos de conduta da escola.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.