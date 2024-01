Inscrições abertas para a bolsa de mobilidade Guatá, na França

Arte: Nath Cordeiro, estudante indígena de arquitetura da Unicamp

Destinada a estudantes indígenas brasileiros cursando o doutorado, podem ter duração de 6 a 11 meses. Inscrições até 31/03.

PUBLICIDADE A inclusão de estudantes indígenas brasileiros no ensino superior também envolve o acesso à mobilidade internacional. Nessa perspectiva, o governo francês, por meio da Embaixada da França no Brasil, renova o edital de bolsa de mobilidade "Guatá" para o nível de Doutorado na França para o ano letivo 2024-2025. As bolsas podem ter duração de 6 a 11 meses e são destinadas exclusivamente a estudantes indígenas brasileiros. Este ano o programa ampliou a lista de parceiros para 11 universidades brasileiras: Unicamp, UnB, UFSCAR, UEA, UFGD, UFSC, UFPE, UFRR, UFF, UFMG e USP. Os candidatos deverão estar inscritos e cursando o primeiro, segundo ou terceiro ano de doutorado em uma das universidades parceiras no ano de 2024. Um dos objetivos dessa bolsa de estudos é fortalecer a dimensão internacional dos estabelecimentos de ensino superior e de pesquisa franceses e contribuir para a diversidade de perfis de estudantes internacionais. Benefícios

Publicidade

Status de bolsista do governo francês (BGF).

Procedimento pré-consular gratuito "Estudos na França" com o Campus France Brasil.

Visto gratuito junto ao Consulado da circunscrição.

Taxas de inscrição gratuitas para o doutorado em uma instituição pública francesa de ensino superior e pesquisa que pratica uma isenção na acepção do Decreto nº 2019-344 e na acepção do artigo R719-49 do Código de Educação em estabelecimentos sob tutela do ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Cobertura da previdência social na França desde a chegada à França durante os três primeiros três meses. Será de responsabilidade do bolsista tomar as medidas necessárias para se registrar no sistema de previdência social francês. Assim que esse registro for obtido, o bolsista deverá fornecer ao Campus France seu certificado de direito para beneficiar do seguro adicional estabelecido pelo Campus France.

Publicidade

Ajuda para encontrar alojamento (em residências universitárias administradas pelo CROUS) em toda a França, onde os custos de alojamento são reduzidos (cujo aluguel fica por conta do bolsista). Os candidatos devem solicitar essa assistência ao Campus France dentro do prazo de 15 de junho de 2024. Nota: A obtenção da bolsa não garante uma acomodação.

Passagem aérea ida e volta Brasil/França (datas definidas de acordo com o calendário do curso universitário escolhido).

1. 704 euros mensais por um período de 6 a 11 meses consecutivos.

Acesso a um catálogo de atividades culturais com preços preferenciais (exposições, concertos, fins de semana e estadias de descoberta, etc.).

Apoio administrativo e pedagógico ao estudante bolsista.

Publicidade

Possibilidade de se afiliar a rede France Alumni.

Candidaturas

A primeira fase das candidaturas ocorrerá por meio do preenchimento do formulário disponível neste edital até o dia 31 de março.

Calendário

Encerramento da 1ª fase de inscrições: 31 de março - 23h59 (horário de Brasília)

Publicidade

Fase de entrevistas:de 1º de abril a 10 de abril de 2024.

Envio pelos candidatos pré-selecionados do comprovante de aceitação em uma universidade francesa: até quarta-feira, 15 de maio de 2024.

Divulgação dos resultados: sexta-feira, 17 de maio de 2024.

Dúvidas? Escreva para: bolsaguata@campusfrancebrasil.com.br

Fonte: Campus France Brasil

Publicidade

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.