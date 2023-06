Arraiá no Colégio Humboldt reúne diversidade brasileira e gastronomia alemã

Festividade acontece no sábado dia 03/06 e traz apresentações de danças, canções típicas e o encontro da culinária junina e da Alemanha

O Colégio Humboldt, instituição internacional e multicultural (português/alemão/inglês/espanhol) localizada em Interlagos (SP), promove sua tradicional Festa Junina no dia 03 de junho, das 11h às 20h, reunindo as tradições e os costumes do Brasil e da Alemanha, tendo como principal atrativo a gastronomia e a celebração de um momento típico junino. Serão servidas comidas e bebidas brasileiras e alemãs, seguindo a proposta do Colégio de partilha cultural. O festejo é aberto ao público em geral e contará com brincadeiras, música ao vivo com forró pé de serra, sertanejo, quadrilha, bingo e até fogueira. Os ingressos, R$ 15,00 por pessoa, podem ser adquiridos antecipadamente, até dia 02/06, na secretaria do Colégio. No dia, custará R$ 30,00. De acordo com a organização, a expectativa é receber 4 mil pessoas.

Nas barraquinhas, o público terá churrasco, doces, o "Kartoffelpuffer" - tradicional panqueca alemã feita de batatas, assim como os tradicionais salsichões da Berna e a receita germânica do saboroso "Waffeln". O hot dog, um dos carros-chefes das festas juninas, chega na versão alemã e brasileira. A festa contará ainda com comidas características da época, como milho verde, pipoca e quitutes. Outras delícias e novidades gastronômicas são os churros, pastéis e frutas achocolatadas.

O quesito diversão estará ainda mais incrementado com brincadeiras típicas de Festas Juninas, como pescaria, boca do palhaço, pinball, acerte o balde. O Grêmio também terá seu lugar na festa e deve promover campeonato de embaixadinha e de outros jogos como Uno e truco, além de tatuagem de adesivo, temporária, para interação com os jovens. As crianças vão se divertir com as danças inspiradas no forró e sertanejo, programadas pelas turmas desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, além da tradicional quadrilha, em que ex-alunos, famílias e colaboradores também devem participar. A música ao vivo fica por conta dos grupos Trio Amizade e Trio Nortista e a banda Crazy Motel, formada por alunos do 8º ano, também apresenta seu rock para animar os convidados. Para aquecer os participantes, uma fogueira será acesa às 18h30.

Para os adultos, o evento trará ainda o bingo, um dos jogos mais populares das festividades de junho, com prêmios como voucher para jantar em restaurante em São Paulo, passeio de lancha, Kits, dentre outros.

Parte da venda dos ingressos serão revertidos para a formatura dos 12ºs anos e os alunos de algumas séries do Fundamental II, Ensino Médio, Abitur e Formação Dual também terão barracas com venda de bolos e cafés, brigadeiros, waffle e mini pizzas, para arrecadar dinheiro e custear a formatura ou a viagem para a Alemanha.

Serviço: Festa Junina - Colégio HumboldtData: 03/06/2023Horário: das 11h às 20hIngressos: R$ 15,00 (meia-entrada - antecipado no Colégio) R$ 30,00 (na bilheteria do evento)*Entrada franca para alunos do Colégio e menores de 7 anos

** No dia da festa, visitantes de 8 a 12 anos e com mais de 60 anos, pagam meia-entrada.

Endereço: Av. Eng. Alberto Kuhlmann, 525 - Interlagos - São Paulo Mais informações pelo telefone: (11) 5686 4055.