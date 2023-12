Colégio Humboldt promove festejo natalino com comidas típicas alemãs, Mercado de Pulgas e Bazar de Natal

Em clima de celebração de fim de ano, o grande atrativo é o "Mercado de Pulgas", em que os alunos comercializam diversos produtos usados e que atrai grande público, entre comunidade escolar e família, que fazem fila para entrar ao evento

No próximo sábado, dia 02 de dezembro, das 10h às 16h, o Colégio Humboldt, referência de escola internacional alemã no Brasil, localizada em Interlagos (SP), realizará sua tradicional Festa de Natal aberta ao público e com entrada franca. O evento contará com comidas típicas da Alemanha, o famoso "Mercado de Pulgas", em que estudantes têm a oportunidade de vender e trocar brinquedos, livros, jogos, equipamentos esportivos, fantasias, entre outros, o tradicional Bazar de Natal, com a venda de produtos natalinos e artesanais, além de apresentações teatrais, coral, orquestra.

Na gastronomia, a barraca da Berna marcará presença mais uma vez, com a oferta de alimentos tipicamente alemães, como os tradicionais salsichões e preços exclusivos. A alimentação será bem variada: além dos quitutes da Alemanha, haverá também a venda de sanduíche de carne louca e até temaki.

A programação inclui ainda a presença do Papai Noel, que está prevista para às 12h30. Os alunos da Educação Infantil vão cantar músicas natalinas e o Coral do 5º ano do Ensino Fundamental I fará uma apresentação, assim como a Orquestra Humboldt, no Teatro do Colégio.

Haverá também a exibição dos espetáculos teatrais "A Comunidade do Arco-Íris", com alunos das turmas de 2º a 4º anos e "O Mágico de Oz", com estudantes dos 5º aos 7º anos.