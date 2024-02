"Recentemente, decidimos medir o impacto da nossa qualificação B1 Preliminary for Schools, conversando com professores e alunos em cinco países. O B1 Preliminary é um exame importante em escolas de todo o mundo porque mostra que os alunos dominam o básico do inglês. Conversamos com grupos de estudantes no Brasil, Japão, Vietnã, Espanha e Itália e coletamos suas opiniões por meio de pesquisas especialmente elaboradas. Todos os alunos estavam se preparando para fazer o exame em cerca de um mês, então foi um ótimo momento para perguntar-lhes sobre suas percepções acerca do exame e sua experiência de preparação para o mesmo. Como os professores desempenham um papel tão importante no processo de aprendizagem, também pedimos a sua opinião.

Para os alunos, o nosso estudo analisou o quão envolvidos estavam na aprendizagem, o quão motivados estavam e se o seu inglês tinha melhorado desde que começaram a se preparar para obter um B1 Preliminary, enquanto que para os professores nos concentramos no impacto que o exame teve em toda a sua abordagem de ensino, juntamente com com seus pontos de vista e opiniões sobre o envolvimento e desempenho dos alunos.

Resultados encorajadores

Os resultados foram realmente encorajadores em todos os sentidos e ficou claro que a nossa Qualificação B1 foi vista como uma influência positiva na aprendizagem e no ensino pela grande maioria dos que participaram no estudo.