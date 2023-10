Na prática a teoria faz muito mais sentido

Você conhece a Pirâmide de Aprendizagem de William Glasser?

William Glasser foi um psiquiatra que aplicou a "teoria da escolha" para a educação, em que o papel do educador é ser um guia que direciona o estudante no caminho da aprendizagem. A partir dessa teoria, Glasser evidencia que trabalhar apenas a memorização não suprirá as necessidades educacionais como um todo.

Com base nisso, uma visão ressignificada do ensino surgiu: o aprendizado eficaz é aquele em que o estudante tem a oportunidade de vivenciar na prática aquilo que é aplicado na teoria, o que também o leva a olhar com mais cuidado o que antes era sistematizado.

Aqui no Elvira, começamos a aplicar essa teoria desde a Educação Infantil, pois é durante a infância que o desenvolvimento e o conceito de descoberta está mais latente, uma vez que a criança aprende por meio de vivências e observações. Com base nessa técnica, a abordagem da alfabetização acontece de forma natural e de maneira criativa e saudável, despertando o posicionamento de estudante por meio do protagonismo, da autonomia, do debate e da experimentação.

Confira os conceitos de ensino-aprendizagem que o Elvira aplica e surpreenda-se!