Alunos do Glória iniciam campanha para evitar o desperdício de alimentos

Além de rodas de conversa sobre o tema, estudantes do Colégio Marista Glória irão arrecadar alimentos para o Sefras e para a paróquia da Igreja Nossa Senhora da Paz

As turmas de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental - Anos Finais, do Colégio Marista Glória, estão promovendo uma ação denominada "Desperdício não é solidário", com base na Campanha da Fraternidade 2023, cujo tema escolhido para este ano convida a sociedade a uma reflexão: Fraternidade e fome. Lema: "Dai-lhes vós mesmos de comer". A cada ano é escolhido um tema, que define a realidade concreta a ser transformada, e um lema, que explicita em que direção se busca a transformação.

A atividade visa a arrecadação de alimentos para o Serviço Franciscano de Solidariedade (Sefras), uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, e para a Igreja Nossa Senhora da Paz, localizada na Rua Glicério, no bairro da Liberdade, na capital paulista. A paróquia acolhe a Missão Paz, instituição filantrópica de apoio e acolhimento a imigrantes e refugiados na cidade de São Paulo, em atividade desde os anos 1930.

Em âmbito local, o Sefras atende diretamente mais de 2 mil pessoas nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com serviços diários que promovem contraturno escolar para crianças e cuidados na primeira infância, convivência e proteção de idosos, atividades socioeducativas e de alimentação para população em situação de rua, acolhimento e inclusão social de imigrantes, além de ações de defesa dos direitos e melhoria de políticas públicas voltadas a esses grupos.

Em paralelo, os alunos também estão promovendo rodas de conversa com as crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, com o objetivo de discutir e orientar sobre o desperdício de alimentos e a importância de ações de solidariedade para melhorar a qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A Campanha da Fraternidade é uma ação realizada anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) no período da Quaresma e tem como objetivo aproveitar este tempo favorável de conversão para "despertar a solidariedade dos seus fiéis e da comunidade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução".

De acordo com a coordenadora do Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio do Colégio Marista Glória, Carla Longo, a campanha permite uma troca de experiências entre os alunos mais velhos e os mais jovens, permitindo uma maior interação entre eles. "Após as conversas, os pequenos irão escrever bilhetes sobre o que aprenderam para evitar o desperdício, com o intuito de colocá-los na agenda dos pais, compartilhando assim o conhecimento com os familiares", afirma a docente.