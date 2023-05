Confira os benefícios do quebra-cabeça para o desenvolvimento infantil

Educadoras destacam os benefícios do quebra-cabeça para o desenvolvimento das crianças ( Foto: Divulgação)

Por: Jackeline Kyoko Yada e Camila Monteiro Scalabrin* Montar quebra-cabeças é uma atividade importante para as crianças, pois oferece uma série de benefícios para o seu desenvolvimento cognitivo e emocional. A montagem exige que as crianças usem suas habilidades manuais de maneira precisa e controlada, contribuindo para o desenvolvimento da coordenação motora fina. Também possui um papel importante na concentração e na atenção, já que na montagem a criança precisa se concentrar em uma tarefa por um período prolongado de tempo. Além desses benefícios, a atividade também estimula a memória, já que a criança precisa lembrar de padrões e formas para criar suas estratégias para concluir seu objetivo, se tornando uma atividade divertida e desafiadora. Confira alguns registros do Integral 4 (4º e 5º Ano) que, com a colaboração do grupo do Integral 3 concluiu, nos últimos dias, o desafio de montar um quebra-cabeças de 500 peças, que representa nosso Sistema Solar.

Até a próxima confecção de jogos, abraços! *Jackeline Kyoko Yada e Camila Monteiro Scalabrin são professoras do Integral 4 do Ofélia.