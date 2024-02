Pais e educadores continuam diante da desafiadora tarefa de auxiliar crianças e adolescentes na conscientização sobre o uso responsável das telas. As novas gerações dedicam um tempo significativo e crescente a atividades digitais recreativas, o que pode trazer prejuízos para a saúde, para o desenvolvimento cognitivo, o convívio familiar e social e para o desempenho escolar.

No Colégio Pentágono, o Núcleo de Orientação Educacional (NOE) organizou a Semana da Cidadania Digital destacando o tema e explorando, com os alunos, questões relacionadas à segurança de dados, privacidade online, navegação segura, cyberbullying, fake news, plágio, inteligência artificial, entre outros. Nas aulas de Projeto de Vida e nos diversos componentes curriculares, os conteúdos foram apresentados com o objetivo de informar e conscientizar os alunos sobre o papel que temos como cidadãos digitais. Além disso, as famílias do 2º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais à 3ª série do Ensino Médio tiveram a oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre o tema em palestra ministrada por uma psicóloga com atuação em Dependências Tecnológicas.

Por fim, compreendemos que a temática exige atualização e acompanhamento constantes. Para isso destacamos a importância de: