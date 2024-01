Férias de Verão: que tal explorar a cidade de São Paulo?

As férias de verão estão aqui e, para quem permanecer em São Paulo, não faltam opções para explorar durante esse período de calor. Para todas as idades, compilamos uma lista com cinco passeios para aproveitar pela cidade.

Planetário do Ibirapuera + Foto

O Planetário do Ibirapuera é um fascinante centro de divulgação científica localizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Fundado em 1957 e reaberto em 2021 após uma reforma, o local é equipado com tecnologia de ponta, oferecendo uma experiência imersiva e educativa pelos cosmos. Sua cúpula abobadada projeta incríveis espetáculos astronômicos, proporcionando uma visão envolvente do céu estrelado e das maravilhas do universo. Com programação diversificada, o Planetário do Ibirapuera é um espaço que promove o aprendizado da astronomia de maneira interativa e cativante, estimulando o interesse pelo conhecimento científico e pela exploração do espaço sideral.

Serviço:Endereço: Parque do Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Portão 10

Horário: diversos

Ingresso: de R$15,00 a R$30,00. Existem sessões gratuitas, consultar no site.

Mais informações: https://planetario.urbiapass.com.br/

Dream Car Museum + Foto

Em um complexo em São Roque, o Dream Car Museum é opção de passeio ideal para os amantes do automobilismo. Considerado o maior museu de carros antigos do Brasil, são 145 veículos expostos, incluindo carros, motos, bicicletas, ônibus e caminhões. Além disso, é possível se divertir na pista de Kart, que tem 1km de distância, ou visitar o museus, as lojas e os restaurantes do estabelecimento.

Serviço:

Endereço: Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera

Horário: de segunda a domingo, das 9h às 20h.

Ingresso: a partir de R$39,00.

Mais informações: https://www.dl7tickets.com.br/dreamcarmuseum#

Pinacoteca Luz + Pinacoteca Contemporânea + Foto

A Pinacoteca do Estado de São Paulo, conhecida como Pinacoteca Luz, é um museu de arte brasileira localizado no bairro da Luz, São Paulo. Fundada em 1905, a instituição está instalada ao lado da Estação da Luz e abriga uma ampla coleção que percorre a história da arte do Brasil do século XIX até a contemporaneidade. Para complementar o passeio, vale a visita à Pinacoteca Contemporânea, inaugurada em 2023 e com acesso direto pelo Parque da Luz.

Serviço:

Endereço: Praça da Luz, 2, São Paulo -- SP

Horário: de quarta a segunda, das 10h às 18h. Quintas-feiras com horário estendido B3 na Pina Luz, das 10h às 20h (gratuito a partir das 18h)

Ingresso: de R$15,00 a R$30,00. Gratuito às quinta-feitas, a partir das 18h. - O ingresso diário dá acesso a todos os prédios da Pinacoteca (Luz, Estação e Contemporânea).

Mais informações: https://pinacoteca.org.br/

Museu da Língua Portuguesa + Foto

Inaugurado em 2006, o museu ocupa o histórico prédio da Estação da Luz e oferece uma experiência imersiva e interativa sobre a língua portuguesa em suas diversas manifestações. A exposição permanente utiliza recursos audiovisuais, tecnologia de ponta e instalações multissensoriais para contar a história e a evolução da língua, destacando sua importância na formação da cultura e identidade brasileira. O Museu da Língua Portuguesa também promove exposições temporárias, eventos culturais e atividades educativas, proporcionando aos visitantes uma experiência enriquecedora e reflexiva sobre o idioma que une diversas comunidades ao redor do mundo lusófono.

Serviço:

Endereço: Estação da Luz - Praça da Luz, s/nº

Horário: De terça a domingo, das 9h às 16h30 (permanência permitida até 18h). - Recomenda-se a a compra antecipada do ingresso pelo Sympla.

Ingresso: de R$ 10,00 a R$ 20,00. Grátis aos sábados. Crianças até 7 anos não pagam.

Mais informações: https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/

Parque das Neblinas + Foto

Localizado a aproximadamente 115 km da cidade de São Paulo, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental ideal para passar um dia rodeado de natureza e ar livre. Gerido pela Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com a Suzano - por meio do Instituto Ecofuturo -, o parque tem cerca de 7 mil hectares e destaca-se como um importante exemplo de conservação da Mata Atlântica. Com extensas áreas de trilhas ecológicas, o Parque das Neblinas oferece aos visitantes a oportunidade de explorar a biodiversidade preservada da região, contribuindo para a proteção de nascentes e cursos d'água. O local também foi reconhecido pelo "Programa Homem e Biosfera", da UNESCO, como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica,

Serviço:

Endereço: Rodovia Mogi-Bertioga, 1318 - Taiaçupeba, Bertioga

Horário: De terça a domingo, das 8h30 às 17h.

Ingresso: a partir de R$50,00.

Mais informações: http://www.ecofuturo.org.br/blog/projeto/parque-das-neblinas/o-parque/

O período de férias oferece oportunidades incríveis para explorar a cidade de São Paulo. As opções culturais e gastronômicas são vastas, proporcionando uma experiência enriquecedora e divertida. Aproveite para criar memórias que serão guardadas para sempre.