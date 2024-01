Confira dicas para curtir as altas temperaturas com a família durante o verão sem passar perrengues

Para quem gosta do verão e do calor, há muitas opções de passeios refrescantes em São Paulo e Região, para curtir com a família! Essas atividades são ótimas oportunidades para promover o descanso e fortalecer os vínculos familiares, além da oportunidade para conhecer novos lugares divertidos.

Conheça algumas dicas de programas para fazer por São Paulo:

Parque da Cantareira

Localizado na Zona Norte da capital, o parque oferece inúmeras atividades para seus visitantes. É considerada a segunda maior floresta urbana do país, com uma área de 7.900 campos de futebol dividida em quatro núcleos (Pedra Grande, Engordador, Águas Claras e Cabuçu). No núcleo do Engordador, é possível realizar a Trilha da Cachoeira, com a Cachoeira do Tombo, a Cachoeira do Engordador e a Cachoeira do Véu.

Wet'n Wild

O parque aquático localizado no km 42 da Rodovia dos Bandeirantes oferece piscinas e atrações para todas as idades e gostos, radicais ou não. Ele fica ao lado do parque de diversões Hopi Hari e é considerado um dos maiores parques aquáticos temáticos do Brasil.

Represa de Guarapiranga

Já na Zona Sul de São Paulo, na divisa entre as cidades de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu, está o reservatório de água que também é uma oportunidade para lazer e descanso. Nas praias da região, é possível se banhar, andar de barco, fazer um passeio de jet-ski ou praticar stand up paddle.

Zoológico de São Paulo

Também na Zona Sul, mais especificamente no distrito do Cursino, está o Parque Zoológico de São Paulo, com as nascentes do riacho do Ipiranga e mais de três mil e duzentos animais. Para as noites quentes, é possível fazer um passeio na chamada Noite Animal, que acontece duas vezes por mês e possibilita a observação dos animais de hábitos noturnos.

Jardim Botânico

Devido à quantidade de árvores, o ambiente fresco do Jardim Botânico está sempre alguns graus abaixo da média da cidade. No local, fundado em 1928 pelo naturalista Frederico Carlos Hoehne, é possível observar o museu botânico, a estufa e o lago, além de fazer trilhas pela mata e piqueniques.

Patinar no gelo

Nos shoppings, é muito comum existir uma pista de patinação no gelo para deixar os filhos e adultos se divertirem. Jardim Pamplona, West Plaza e Internacional Guarulhos são exemplos de shoppings que possuem essa atração. Em alguns deles, são oferecidas aulas para diversas idades e as crianças pequenas podem ser puxadas por um patinador em um trenó.

Rafting no Rio Juquiá

É possível fazer uma descida a bordo de botes infláveis no rio Juquiá, na cidade de Juquitiba, em um percurso de 5,7 km com mais de dez corredeiras. Os participantes devem ter, no mínimo, 1,20 m de altura ou 6 anos de idade. A duração total estimada do passeio é de 4h30.

Piscinas gratuitas

Em toda a cidade de São Paulo, são disponibilizadas mais de 20 piscinas gratuitas para todos os públicos. Um exemplo é a piscina do Sesc 24 de Maio, que fica no topo do prédio de 13 andares, onde é possível observar todo o centro de São Paulo. É preciso ter o exame dermatológico em dia e credenciais válidas para essa modalidade. Na saída, ainda é possível tomar uma bebida refrescante na cafeteria do 11º andar.

Andar na Paulista

Na Avenida Paulista, a mais famosa de São Paulo, também é possível fazer um passeio completo. Fechada aos domingos, as crianças podem andar e praticar esportes no meio da rua sem carros, além de ir aos shoppings e museus com ar-condicionado, como o MASP e o shopping Pátio Paulista. A família também pode passar no Parque Trianon e aproveitar a sombra fresca das árvores no meio da metrópole.