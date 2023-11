Cinemática não deve ser um tema surpresa nas segundas fases

Vestibulando, qual é a sua principal dúvida quando o assunto é Física? Se for sobre Cinemática, você está no lugar certo! Nosso professor Wander Azanha explica esse conceito para você não errar nas questões das segundas fases dos principais vestibulares!

Cinemática é um ramo da mecânica, uma área da física, que se dedica ao estudo dos movimentos em relação às suas grandezas e referenciais, mas não considera as causas, que originaram aquela trajetória, nem a força utilizada -- quem se dedica a essa parte é a Dinâmica.

Segundo o professor, esse tema é abordado desde o início da 1ª até a 3ª série do Ensino Médio em várias aulas com a resolução de dezenas de exercícios. Nos vestibulares, podem existir questões de média dificuldade e também complexas

Com ajuda das expressões matemáticas, na Cinemática, você pode:

- Prever o posicionamento de um corpo no espaço depois de certo tempo de deslocamento e as equações do movimento.

- Compreender o encontro entre dois corpos em uma trajetória. Lembre-se que a posição dos móveis tem que ser a mesma no encontro.

- Entender parte dos componentes físicos presentes em colisões. Neste caso, também deve-se estudar a parte da física chamada Dinâmica Impulsiva.

Quais são os conceitos importantes no estudo da Cinemática? Referencial, Movimento, Repouso, Trajetória, Deslocamento, Ponto material e Corpo extenso.

Para se dar bem nas questões de Cinemática, é fundamental:

- Saber construir e entender gráficos e tabelas.

- Entender quais as equações corretas e como utilizá-las para responder a questão.

- Tentar fazer um desenho do que está acontecendo.

"Eles sempre ajudam na hora de resolver e a se ter um ideia do que é pedido no texto para, depois de pronto, não ter que voltar, pois as informações estarão todas reunidas num único lugar a sua vista."

- Interpretar textos para compreender o enunciado das questões e saber retirar os dados necessários para a sua resolução

- Realizar exercícios.

"Essa é a melhor forma de aprender, na prática, sobre o tema: quanto mais questões você fizer, mais apto a resolver situações novas, você estará."